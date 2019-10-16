Infowatch Traffic Monitor интегрирован с Konica Minolta SafeQ

Infowatch и Konica Minolta Business Solitons Russia начали технологическое партнерство в части интеграции программных продуктов. Первым шагом сотрудничества стала интеграция решений Infowatch Traffic Monitor и SafeQ Print Management.

Теперь у компаний появилась возможность предотвращать утечки конфиденциальной информации через устройства печати за счет контекстного анализа документов.

По данным аналитического центра ГК Infowatch, доля утечек через бумажные носители в России в четыре раза выше, чем в мире. Одна из причин подобных показателей – неконтролируемый пользовательский доступ к МФУ. Для решения этой задачи Konica Minolta предлагает своим клиентам SafeQ Print Management — комплексное решение для обеспечения безопасности печати и защиты документов, позволяющее отслеживать все операции печати, копирования и сканирования.

Интеграция SafeQ с DLP-системой Infowatch Traffic Monitor вывела обеспечение безопасности печати на новый уровень. По словам руководителя отдела развития продуктов ГК Infowatch Андрея Арефьева, «теперь все информационные потоки, проходящие через печатные устройства Konica Minolta, могут быть направлены в систему Infowatch Traffic Monitor для выявления конфиденциальной информации, что позволит офицерам безопасности контролировать утечки информации как на локальных устройствах печати, так и через удаленное оборудование, работающее в цифровой инфраструктуре компании».

«Защита конфиденциальных корпоративных данных является важнейшей задачей для любой отрасли, а применение передовых технологий – одним из приоритетов нашей компании. SafeQ предполагает настройки четких правил доступа и централизованного мониторинга действий пользователей, использующих в своей работе наши печатные устройства», – отметил Артур Синицин, директор по развитию бизнеса и маркетингу Konica Minolta Business Solutions Russia.