Словом 2026 г. по версии Кембриджского словаря английского языка стало прилагательное «Human» («Человеческий»). В 2025 г. это было слово «Parasocial» («Парасоциальный») - термин, который означает одностороннюю психологическую привязанность человека к знаменитости, персонажу книги (фильма, сериала) или к ИИ.

Выбор сделан

Прилагательное «Human» («Человеческий») стало словом 2026 г. в английском языке по версии Кембриджского словаря, говорится на его сайте 18 ноября 2026 г.

В словарной статье «Human» трактуется как «относящийся к людям в отличие от животных, машин или богов». Специалисты отметили, что чаще всего лексема используется в составе устойчивых выражений: «Human-written» («Написанный человеком»), «Human-generated» или «Human-made» («Созданный человеком»).

Анализ языковых корпусов, интернет-трендов и поисковых запросов показал, что 2026 г. стал временем возвращения внимания к человеческому измерению в том, что потребляет общество, - в мире, все сильнее формируемом искусственным интеллектом. Об этом заявил главный редактор словаря Колин Макинтош (Colin McIntosh).

«ИИ уже много лет все активнее присутствует в обществе, но в этом году он, кажется, повсюду», - подчеркнул Макинтош.

В итоговый перечень слов-кандидатов также вошли слова «Analog» («Аналоговый»), «Agent» («Агент»), «Healthy» («Здоровый») и «Gorgeous» («Шикарный»).

Сгенерировано MiniMax H3 Image Highspeed Кембриджский словарь выбрал слово года

Кембриджский словарь - это авторитетный словарь английского языка, который публикует издательство Кембриджского университета. Впервые он вышел в 1995 г., а онлайн-версия работает с 1999 г. Редакция регулярно добавляет в словарь актуальные неологизмы и сленговые выражения из социальных сетей и культуры, а также ежегодно выбирает «слово года». Словарь также известен своей системой помет, указывающих на стилистическую окраску (формальное, неформальное, сленг) и сферу употребления. Главная особенность Кембриджского словаря - ориентация на актуальное употребление языка.

В 2025 г. Кембриджский словарь назвал словом года «Parasocial» («Парасоциальный»). Это прилагательное обозначает односторонние отношения или привязанность, которую человек испытывает к объекту, не знающему о ней, - например, к блогеру, персонажу или ИИ-системе.

Выбор других изданий

По версии Dictionary словом 2026 г. стал интернет-неологизм «maxxing» («Максинг»), т. е. максимизировать или максимум. Составители отметили, что термин отражает современную культуру оптимизации и «улучшайзинга», охватившую практически все сферы деятельности.

Словарь английского языка Collins, в свою очередь, выбрал словом года «Mogging» («Доминирование»). Оно образовано от аббревиатуры Alpha Male of the Group (AMOG) - «альфа-самец группы». Конструкция изначально использовалась на форумах по бодибилдингу и фитнесу.

Российский взгляд

В начале ноября 2026 г. портал «Грамота.ру» представил итоговый перечень слов-претендентов на «Слово года - 2026» в русском языке.

В него вошли десять лексем: половину списка заняла лексика, связанная с ИИ, в том числе «Вайбкодинг», «Иишка», «ИИ-агент».

Второй заметный тренд - термины, отражающие поиск небольших радостей в непростые времена: «Дофаминовый», «Нишевый» и «Прайм-эра».