Подтверждена совместимость InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Альт»

InfoWatch и «Базальт СПО» обеспечили совместимость системы предотвращения утечек конфиденциальной информации и анализа коммуникаций (DLP) InfoWatch Traffic Monitor с операционными системами «Альт». Российские разработчики договорились о сотрудничестве в части предоставления отечественным компаниям возможности по инсталляции и работе операционных систем «Альт» в рамках пилотируемых проектов внедрения DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor.

В результате комплексного тестирования на совместимость подтверждена корректная работа InfoWatch Traffic Monitor в среде ОС «Альт». В ходе сотрудничества будет обеспечена совместимость текущих и новых версий программных продуктов компаний. Программный комплекс, в состав которого входят ОС «Альт» и DLP InfoWatch Traffic Monitor, поможет государственным корпорациям и крупным коммерческим предприятиям значительно усилить защиту ключевых информационных систем и внести значительный вклад в формирование стека импортонезависимых решений.

«Отказ от зарубежных операционных систем и полный переход на отечественные аналоги – это трудоемкий процесс, осложненный повсеместным и долгим использованием российскими компаниями иностранного софта. Мы заинтересованы в развитии партнерских отношений с ведущими российскими разработчиками для обеспечения скорейшей технологической независимости и замещения иностранного ПО зрелым отечественным. Связка программных продуктов InfoWatch и «Базальт СПО» позволит заказчикам построить стабильную и защищенную ИТ-инфраструктуру при миграции на отечественные ИТ-решения», – сказал директор по инновационным проектам ГК InfoWatch Андрей Арефьев.

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Операционные системы «Альт», разработанные «Базальт СПО», развиваются на основе российской инфраструктуры разработки и репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus). Это один из крупнейших в мире репозиториев пакетов свободного ПО, наряду с Debian, Red Hat и SUSE. «Сизиф» находится на территории и под юрисдикцией РФ. Правила развития репозитория самостоятельно определяет «Базальт СПО». Операционные системы «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. «Соглашение с ГК InfoWatch подразумевает предоставление заказчикам наших продуктов «Альт Сервер», «Альт Рабочая станция» и «Альт СП» на пилотных проектах нашего партнера. Таким образом, у российского рынка появится возможность оценить преимущества совместного использования надежного средства защиты информации от утечек и его стабильной работы на базе востребованных госпредприятиями и крупными коммерческими корпорациями отечественных операционных систем. Кроме того, для нас крайне важно, чтобы ИТ-инфраструктуры компаний-заказчиков, построенные на базе ОС «Альт», были всесторонне защищены – мы уверены, что наше сотрудничество обеспечит им требуемый высокий уровень защиты», – отметил коммерческий директор «Базальт СПО» Роман Мыскин.