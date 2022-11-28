InfoWatch представила InfoWatch Activity Monitor – отдельный продукт для мониторинга действий персонала

ГК InfoWatch объявила о выходе новой версии InfoWatch Activity Monitor в качестве самостоятельного продукта. Решение предназначено для мониторинга действий сотрудников и контроля их активностей за рабочей станцией. Программный продукт InfoWatch Activity Monitor ранее был модулем DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и расширял ее возможности при расследовании инцидентов информационной безопасности. Теперь InfoWatch Activity Monitor 2.0 можно использовать как совместно с DLP-системой, так и отдельно для мониторинга и анализа эффективности работы сотрудников.

InfoWatch Activity Monitor 2.0 анализирует активность сотрудников и строит статистику их работы в разрезах рабочих и нерабочих активностей, а также используемых приложений. Интегрирован с системой контроля управления доступом (СКУД) российского производителя Perco, другими корпоративными системами – например, календарями. Предусматривает возможности фиксации состояния экрана монитора и записи аудио с микрофона.

Среди действий, которые контролирует система: вход, выход, блокировка рабочего компьютера; использование приложений и веб-сайтов, мониторинг вводимого текста и веб-запросов на Интернет-ресурсах; действия с файлами и папками. Снимки экранов позволяют восстановить картину любого инцидента ИБ, а подробные данные об использовании рабочего времени дают возможность провести всестороннюю оценку эффективности работы персонала, в том числе и сотрудников на удаленке.

Сценарии использования системы распространяются на бизнес-подразделения – ИБ, ИТ, HR, а также руководителей высшего и среднего звена. Например, использование подозрительных приложений на рабочих станциях, выявление «мертвых душ» – сотрудников, которые существуют только на бумаге и не выполняют никакой работы, публикация нежелательных постов в соцсетях, носящих провокационный характер для бизнеса и т.д.

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«Инциденты информационной безопасности несут прямые и косвенные потери, которые могут стать существенными для всей организации. Ранее InfoWatch Activity Monitor использовался в качестве дополнительного модуля нашего флагманского продукта – DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor, для ее обогащения данными о действиях сотрудников. Однако наши заказчики при использовании этого инструмента начали применять решение для закрытия других задач, не связанных с предотвращением утечек конфиденциальной информации. Обратная связь от клиентов, использующих InfoWatch Activity Monitor в самых разнообразных сценариях, позволила сделать дальнейшие шаги для удовлетворения запроса рынка на решения подобного класса. Мы относим этот продукт к решениям, необходимым для повышения эффективности бизнеса, снижения издержек от неэффективности и предупреждения рисков от действий персонала. Это инструмент взаимной безопасности, повышающий уровень грамотности сотрудников в области информационной безопасности и снижающий риск ошибки, которая приведет к нежелательным последствиям», – отметил Сергей Кузьмин, руководитель направления InfoWatch Activity Monitor.

InfoWatch Aсtivity Monitor 2.0 отвечает задачам построения технологически независимой ИТ-среды. Созданный «с нуля» российской командой разработчиков, он работает на основных отечественных операционных системах. Важное преимущество нового продукта – работа на едином агенте с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor и обмен данными с другими продуктами InfoWatch при совместной установке. Так, данные InfoWatch Aсtivity Monitor 2.0 визуализируются при помощи модуля InfoWatch Vision, а также могут быть использованы продуктом InfoWatch Prediction для построения предиктивной аналитики и предотвращения инцидентов безопасности.