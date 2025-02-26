UBA-система InfoWatch Prediction, использующая технологии машинного обучения, предназначена для предотвращения инцидентов информационной безопасности, снижения потенциального ущерба и управления рисками ИБ. Предиктивный анализ данных выявляет отклонения в бизнес-процессах и поведении сотрудников, позволяя прогнозировать угрозы информационной безопасности. Искусственный интеллект в UBA-системе анализирует миллионы событий DLP по нескольким сотням параметров и автоматически формирует ранжированный по критичности список рисков, на которые ИБ-специалисту следует обратить внимание в первую очередь.