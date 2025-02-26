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InfoWatch Prediction UEBA (User and Entity Behavior Analytics)


UBA-система InfoWatch Prediction, использующая технологии машинного обучения, предназначена для предотвращения инцидентов информационной безопасности, снижения потенциального ущерба и управления рисками ИБ. Предиктивный анализ данных выявляет отклонения в бизнес-процессах и поведении сотрудников, позволяя прогнозировать угрозы информационной безопасности. Искусственный интеллект в UBA-системе анализирует миллионы событий DLP по нескольким сотням параметров и автоматически формирует ранжированный по критичности список рисков, на которые ИБ-специалисту следует обратить внимание в первую очередь.


26.02.2025 ГК InfoWatch обновила ПО в линейке по защите данных 1
24.09.2024 В «Центре расследований InfoWatch» появится «Младший аналитик» 1
13.09.2024 ГК InfoWatch обновила «Центр расследований» 1
28.02.2023 Доступны новые версии InfoWatch Traffic Monitor, InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision 1
28.11.2022 InfoWatch представила InfoWatch Activity Monitor – отдельный продукт для мониторинга действий персонала 1
22.11.2022 Новые версии InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision 2
03.06.2022 UBA: Технологии предиктивной аналитики могут снизить нагрузку на ИБ 2
27.04.2022 Infowatch обновила линейку ИБ-продуктов 2
10.11.2020 ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек 1
22.07.2020 InfoWatch Traffic Monitor 7.0: от детектирования нарушений к прогнозированию рисков 1
22.11.2018 InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов 1
11.10.2018 Infowatch запустил более 20 новых проектов внедрений DLP в четырех странах Юго-Восточной Азии 1
29.05.2018 Эксперты InfoWatch рассказали об идентификации сотрудников по клавиатурному почерку 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

InfoWatch Prediction и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1022 12
SAP SE 5287 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Tech Titan 1 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
PERCo 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 1
Pine Tree Capital Markets 1 1
Silver Lake Partners 76 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6742 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3193 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5362 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5089 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6644 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7090 3
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 54 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1871 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 399 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8092 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10301 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12626 2
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6706 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1128 1
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6200 1
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InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 189 10
InfoWatch Vision 17 5
InfoWatch Activity Monitor 6 4
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