InfoWatch Prediction UEBA (User and Entity Behavior Analytics)
UBA-система InfoWatch Prediction, использующая технологии машинного обучения, предназначена для предотвращения инцидентов информационной безопасности, снижения потенциального ущерба и управления рисками ИБ. Предиктивный анализ данных выявляет отклонения в бизнес-процессах и поведении сотрудников, позволяя прогнозировать угрозы информационной безопасности. Искусственный интеллект в UBA-системе анализирует миллионы событий DLP по нескольким сотням параметров и автоматически формирует ранжированный по критичности список рисков, на которые ИБ-специалисту следует обратить внимание в первую очередь.
InfoWatch Prediction и организации, системы, технологии, персоны:
|InfoWatch - Инфовотч 1022 12
|SAP SE 5287 1
|SAP CIS - САП СНГ 854 1
|Tech Titan 1 1
|SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
|PERCo 15 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 1
|Pine Tree Capital Markets 1 1
|Silver Lake Partners 76 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 1
|Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
|Арефьев Андрей 52 2
|Дешевых Степан 4 2
|Фаррахов Рустам 12 2
|Касперская Наталья 294 1
|Настасенко Марина 9 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Шутемов Владимир 4 1
|Кузьмин Сергей 39 1
|Клевцов Александр 14 1
|Бирюков Андрей 1 1
|Маркелова Марина 1 1
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