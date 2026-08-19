InfoWatch Prediction лучше адаптируется под нужды компании

В новой InfoWatch Prediction 3.5 реализованы гибкая настройка расчетов рисков, поддержка PDF-отчетов по сотрудникам с детализацией рейтинга риска, улучшена точность оценки пользовательского поведения за счет исключения нерелевантных событий. Это расширяет возможности использования продукта в отчетных и интеграционных сценариях ИБ-подразделений. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

В рамках цикла обновлений продуктов по защите данных ГК InfoWatch выпустила новую версию UBA-системы InfoWatch Prediction 3.5.

InfoWatch Prediction — это решение, отвечающее за аналитику поведения пользователей (User Behavior Analytics, UBA). Система обрабатывает данные из различных источников, включая DLP-систему Traffic Monitor и систему мониторинга активности сотрудников Activity Monitor, и с помощью технологий машинного обучения анализирует поведение сотрудников. На базе сотен входящих параметров формируются поведенческие паттерны, которые позволяют выявлять отклонения от нормы и определять группы риска сотрудников.

В обновлении появился единый раздел настройки расчета рейтинга персон, который позволяет управлять тем, какие именно данные участвуют в расчетах. Можно включать и отключать группы риска, управлять расчетами на уровне отдельных паттернов, настраивать учет базовых статистик и зависимых от них аномалий, регулярностей и трендов. InfoWatch Prediction выполнит расчеты только по включенным элементам, но сохранит накопленные ранее данные.

Чтобы исключить ложные срабатывания и нерелевантные события, в новой версии InfoWatch Prediction переработана логика учета отдельных паттернов. Добавлена возможность исключать доверенные почтовые домены и адреса из паттернов «Новый для компании адресат» и «Новый для сотрудника адресат». Для повышения точности оценки из расчетов исключены автоматические письма — например, автоответы об отпуске или отсутствии в офисе. Эти нововведения позволяют сосредоточиться на действительно значимых для компании рисках и адаптировать модель анализа под задачи конкретной организации.

В InfoWatch Prediction 3.5 добавлена возможность выгружать детализацию по сотруднику в PDF-формате напрямую из интерфейса. Отчет формируется на основе данных контроля рисков и может быть сохранен или распечатан для передачи руководству, внутреннего аудита или использования в рамках расследований.

«В обновлении InfoWatch Prediction 3.5 появилось сразу несколько полезных нововведений: реализована гибкая настройка расчетов рисков, появились новые сценарии использования продукта в отчетных и интеграционных процессах ИБ-подразделений, система в целом лучше настраивается под специфику конкретной организации. Бизнесу это дает точное выявление внутренних угроз, снижение числа ложных срабатываний и повышение прозрачности рисков, связанных с сотрудниками», — сказал менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch Артем Руснак.