Индексная книга (каталог) CNews*
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InfoWatch Data Discovery InfoWatch Data Control InfoWatch Data Explorer InfoWatch Data Access Tracker InfoWatch Data Protector DCAP-система
- InfoWatch Data Protector — это инструмент аудита прав и данных для ИБ-подразделений и администраторов служб каталогов. Для анализа содержимого данных продукт использует запатентованную технологию ГК InfoWatch — потоковую кластеризацию данных, которая позволяет проанализировать все данные в компании без предварительной настройки политик и обеспечивает недостижимую прежде стопроцентную видимость данных. Это позволяет локализовать хранение наиболее важных для компании данных и повысить эффективность управления рисками.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 18
InfoWatch Data Discovery и организации, системы, технологии, персоны:
|Сизов Леонид 3 2
|Натрусов Артем 319 2
|Шадаев Максут 1228 2
|Сотин Денис 216 2
|Андрианов Павел 86 2
|Арефьев Андрей 74 2
|Галкин Николай 141 2
|Фокин Валерий 49 2
|Гимранов Ринат 126 2
|Кирьянова Александра 173 2
|Меденцев Константин 106 2
|Кузьмин Сергей 43 2
|Воронин Павел 203 2
|Тараторин Александр 58 2
|Шинкарев Александр 33 2
|Истомин Константин 58 2
|Амалицкая Маргарита 31 2
|Чернышев Андрей 74 2
|Ерошкин Павел 36 2
|Микрюков Валерий 28 2
|Ушанов Илья 10 1
|Дьяконов Юрий 3 1
|Сучалкин Анатолий 2 1
|Соломаха Александр 2 1
|Антонова Екатерина 8 1
|Татевосян Айк 5 1
|Касперская Наталья 321 1
|Шумилин Александр 8 1
|Клевцов Александр 15 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Галиулин Тимур 14 1
|Цветков Александр 15 1
|Рябов Сергей 18 1
|Бирюков Андрей 2 1
|Фаррахов Рустам 17 1
|CNews Инновация года - награда 157 2
|InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 32 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8674 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.