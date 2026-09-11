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InfoWatch Data Discovery InfoWatch Data Control InfoWatch Data Explorer InfoWatch Data Access Tracker InfoWatch Data Protector DCAP-система

  • InfoWatch Data Protector — это инструмент аудита прав и данных для ИБ-подразделений и администраторов служб каталогов. Для анализа содержимого данных продукт использует запатентованную технологию ГК InfoWatch — потоковую кластеризацию данных, которая позволяет проанализировать все данные в компании без предварительной настройки политик и обеспечивает недостижимую прежде стопроцентную видимость данных. Это позволяет локализовать хранение наиболее важных для компании данных и повысить эффективность управления рисками.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.09.2026 InfoWatch Data Discovery меняет подход к файловому аудиту 1
27.08.2026 Восемь продуктов InfoWatch получили сертификат совместимости с Deckhouse Kubernetes Platform 2
25.03.2026 Академия InfoWatch запускает курс по центру расследований 1
03.03.2026 InfoWatch Traffic Monitor 7.9 получил сертификат ФСТЭК России 1
02.03.2026 Академия InfoWatch обучит расследованию ИБ-инцидентов 1
28.08.2025 ГК InfoWatch получила патент на способ потоковой кластеризации данных 1
26.02.2025 ГК InfoWatch обновила ПО в линейке по защите данных 2
24.09.2024 В «Центре расследований InfoWatch» появится «Младший аналитик» 1
13.09.2024 ГК InfoWatch обновила «Центр расследований» 1
11.04.2023 Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов 1
28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» 1
20.05.2022 Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек? 1
27.04.2022 Infowatch обновила линейку ИБ-продуктов 1
23.09.2014 InfoWatch представила свои новые разработки в области защиты информации от внутренних угроз 1
13.12.2010 InfoWatch представит Traffic Monitor Standard для среднего бизнеса 1
08.09.2009 Новое решение InfoWatch защитит от утечек малый и средний бизнес 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

InfoWatch Data Discovery и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1199 16
МегаФон 10935 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16115 2
Directum - Директум 1287 2
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 67 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 2
Gelarm - Геларм 41 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3180 1
Flant - Флант 231 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 553 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 563 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 367 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 2
Сургутнефтегаз - СНГ 289 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 735 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5822 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13872 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 595 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35800 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8470 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26345 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23760 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54729 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28552 5
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18344 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9394 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 241 13
InfoWatch Activity Monitor - InfoWatch Employee monitoring 12 6
InfoWatch Vision 24 6
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 18 6
InfoWatch Device Monitor - InfoWatch Device Control 17 4
Linux OS 11652 3
UseTech - UseBus 31 2
Dell Looking Glass 22 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 2
ПравоТех АО - Manage.one 38 2
Microsoft Windows 17006 1
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Андрианов Павел 86 2
Арефьев Андрей 74 2
Галкин Николай 141 2
Фокин Валерий 49 2
Гимранов Ринат 126 2
Кирьянова Александра 173 2
Меденцев Константин 106 2
Кузьмин Сергей 43 2
Воронин Павел 203 2
Тараторин Александр 58 2
Шинкарев Александр 33 2
Истомин Константин 58 2
Амалицкая Маргарита 31 2
Чернышев Андрей 74 2
Ерошкин Павел 36 2
Микрюков Валерий 28 2
Ушанов Илья 10 1
Дьяконов Юрий 3 1
Сучалкин Анатолий 2 1
Соломаха Александр 2 1
Антонова Екатерина 8 1
Татевосян Айк 5 1
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Шумилин Александр 8 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11482 1
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CNews Инновация года - награда 157 2
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 32 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8674 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 11 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1291 2
CNews FORUM Кейсы 317 2
CNews AWARDS - награда 576 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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