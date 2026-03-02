Разделы

Академия InfoWatch обучит расследованию ИБ-инцидентов

Академия InfoWatch открыла регистрацию на курс «Практика проведения расследований с помощью продуктов InfoWatch». Программа курса ориентирована на ИБ-специалистов и обучает проведению расследований с использованием решений InfoWatch.

Курс обучает комплексной методологии расследований ИБ-инцидентов: от первичного анализа данных и выявления подозрительных событий до подготовки полноценного отчета о расследовании, подведения итогов и формулировки рекомендаций. Особое внимание уделено практической работе с данными, выявлению аномалий в действиях сотрудников, анализу цифровых следов и построению логических цепочек событий.

В ходе обучения на реальных кейсах и практических заданиях сценарии расследований отрабатываются с применением InfoWatch Activity Monitor, InfoWatch Data Discovery, InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision. Ключевой инструмент координации процесса — центр расследований InfoWatch.

Отдельный блок курса — ситуационные кейсы, разработанные экспертами Академии InfoWatch. Они отрабатываются на онлайн-полигоне академии InfoWatch. Также в курс включено онлайн-занятие с тренером академии.

Курс проводится в дистанционном формате и рассчитан на восемь академических часов. По итогам успешного прохождения слушатели получают сертификат, подтверждающий квалификацию. Программа соответствует требованиям профессионального стандарта «Специалист по защите информации в автоматизированных системах». Для прохождения обучения слушатель должен иметь сертификаты, подтверждающие прохождение обучения по курсам «Проведение расследований с помощью продуктов InfoWatch» или «Интенсив по проведению расследований с помощью продуктов InfoWatch».

