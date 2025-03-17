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SAP GRC SAP Governance, Risk and Compliance SAP GRC Fraud Management SAP GRC Access Control SAP GRC Policy Survey SAP GRC Audit Management

СОБЫТИЯ

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17.03.2025 Цифровой контроль над закупками: «Максмарт» поделится своей экспертизой на Конференции CNews «Импортозамещение 2025» 1
05.04.2023 Юлия Орлова, ДРТ: Фокус на автоматизацию систем внутреннего контроля — это тренд 2023 года для налогового мониторинга 1
13.10.2020 «Норникель» автоматизировал внутренний аудит на базе SAP 2
22.11.2018 InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов 1
11.07.2018 «Северсталь» внедрила систему Avanpost IDM для контроля и управления доступом 1
04.07.2017 «Аэроэкспресс» автоматизирует производство с помощью SAP 1
22.11.2016 Fujitsu представила PalmSecure bioLock для защиты SAP-систем с биометрической аутентификацией 1
25.10.2016 «Аэроэкспресс» построит единую систему управления бизнес-процессами на базе SAP S/4HANA 1
12.11.2015 SAP, EY и SPI подготовили предложение в области корпоративной безопасности и противодействия коррупции 1
07.11.2014 SAP СНГ выводит на российский рынок решение SAP Fraud Management for Banking 2
12.09.2013 SAP покупает поставщика инструментов прогнозной аналитики KXEN 1
05.09.2013 SAP расширила спектр отраслевых решений на платформе SAP HANA, доступных в России 1
27.03.2013 SAP Fraud Management поможет предотвратить финансовые потери от мошеннических действий 2
13.02.2013 SAP GRC защитит корпорации от мошенничества сотрудников 4
15.11.2012 SAP выпустит шесть новых мобильных приложений для Windows 8 2
23.12.2011 «Эвола» открыла практику по управлению рисками на базе SAP GRC 1
29.03.2011 SAP предлагает платформу для комплексного управления рисками 2
25.01.2011 «Корус Консалтинг» вырос на 32% за 2010 г. 1
19.03.2008 Novell и SAP представят новые решения для СМБ на базе Linux 1

Публикаций - 20, упоминаний - 28

SAP GRC и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5589 19
SAP CIS - САП СНГ 867 8
Evola - Эвола 32 2
Microsoft Corporation 25733 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 699 2
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 105 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Alfresco Software 156 1
SAP KXEN 14 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 1
Intel Corporation 12795 1
IBM - International Business Machines Corp 9688 1
InfoWatch - Инфовотч 1175 1
9545 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1467 1
Fujitsu 2102 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4924 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 579 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 190 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Panalpina Group 1 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 10 1
ГСК - Группа Строительной Комплектации - Фитингвиль 3 1
Пожоборонпром СНПЦ 4 1
Vegas-Lex - Вегас-Лекс 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 614 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Северсталь ПАО - Severstal 622 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1499 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64660 10
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6415 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35970 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12159 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7828 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13176 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12131 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34661 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7780 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27299 4
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 243 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2016 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 1004 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18036 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5607 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4309 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13833 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6411 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14728 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9873 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2055 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26002 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3789 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25427 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2673 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13020 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24275 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 794 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7637 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2492 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 945 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 208 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4786 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 346 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18269 1
Электронный документ - Electronic document 1572 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1674 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 237 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 579 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 3
SAP BO - SAP BusinessObjects Process Control 4 2
SAP BO - SAP BusinessObjects Predictive Analysis 4 2
SAP BO - SAP BusinessObjects Risk Management 2 2
SAP NetWeaver 158 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
SAP Mobile Platform - SAP Afaria EMM 23 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 1
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 12 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 73 1
Fujitsu PalmSecure ID Engine - Biometric Authentication 25 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 175 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 36 1
SAP Store - SAP Marketplace 8 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 9 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
SAP Time and Attendance Management 1 1
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 1
SAP 360 Customer 4 1
SAP Smart Meter Analytics 1 1
SAP Demand Signal Management 1 1
SAP LRM - SAP Liquidity Risk Management 1 1
SAP CFS - SAP Customer Financial Fact Sheet 1 1
SAP Interview Assistant 1 1
SAP Learning Assistant 1 1
SAP Manager Insight 1 1
SAP WorkDeck 1 1
SAP NetWeaver BPM - SAP NetWeaver Business Process Management 6 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Access Control 1 1
SAP KXEN - KXEN InfiniteInsight - KXEN Modeler 4 1
OpenText - Micro Focus - Novell ZENworks 48 1
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 1
Medcore - Интрамед МИС 3 1
Workday - Adaptive Planning - Adaptive Insights 12 1
Apple iPad 4001 1
Google Android 15194 1
Apple iOS 8555 1
Microsoft Windows 16845 1
Шепелявый Дмитрий 53 3
Гонтарев Павел 122 2
Лисогор Дмитрий 17 1
Лукьянова Светлана 2 1
Гололобова Наталья 1 1
Чокпаров Марат 1 1
Федоров Валерий 13 1
Крашенинникова Марина 4 1
Саркисян Карина 1 1
Орлова Юлия 8 1
Засимович Алина 2 1
Grigoleit Uwe - Григолейт Уве 4 1
Братцева Юлия 2 1
Bengs Thomas - Бенгс Томас 3 1
Ball John - Болл Джон 3 1
Касперская Наталья 319 1
Семенов Александр 166 1
Красюков Дмитрий 43 1
Леонтович Алексей 33 1
Криворучко Алексей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 165320 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 3
Европа 24923 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54603 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47429 1
Япония 13776 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19456 1
Польша - Республика 2030 1
Италия - Итальянская Республика 4498 1
Великобритания - Лондон 2429 1
Россия - ЦФО - Курская область 743 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1459 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 825 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 1
Латвия - Латвийская Республика 834 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1086 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53208 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6555 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6486 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57409 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15957 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8887 2
Аудит - аудиторский услуги 1258 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11251 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8463 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3941 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12255 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 941 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27148 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3009 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1119 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10839 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1068 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2742 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8784 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33567 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2167 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6530 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7373 1
Аренда 2672 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8793 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1712 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3295 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1480 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2702 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3456 1
Айсберг - Eisberg 200 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3786 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10267 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5550 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 459 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6135 1
SAP Community Network 4 1
IDC - International Data Corporation 4971 1
Минздрав РФ - РНИИТО - НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ - НИИ травматологии и ортопедии Вредена - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2187 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Создано именных указателей - 197920.
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