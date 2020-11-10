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ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

ГК InfoWatch и компания «Диалог» (входит в экосистему Сбера) представили совместное решение — защищенную от утечек данных среду для коммуникаций и работы, центральной частью которой выступает российский корпоративный мессенджер. Для создания нового предложения на рынке разработчики реализовали интеграцию своих продуктов: DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и мессенджера Dialog Enterprise.

Dialog Enterprise помогает выстроить эффективную совместную работу, мессенджер умеет преобразовывать голосовые сообщения в текстовые, а текст — в речь, поддерживает групповые чаты, информационные каналы, видеоконференцсвязь, чат-боты. Продукт от InfoWatch защищает данные от утечек внутри контура организации, позволяет контролировать информационные потоки и соблюдение политик безопасности.

«Сравнив совместимость Dialog Enterprise с несколькими DLP-системами, мы остановили свой выбор на InfoWatch Traffic Monitor, потому что эта платформа имеет гибкие настройки логирования, несколько режимов обработки сообщений, она поддерживает контроль вложенных файлов и ряд других критичных для нас функций. Выбирая InfoWatch Traffic Monitor и Dialog Enterprise, компании получают решение, которое обезопасит их от утечек, а коммуникации сделает эффективными и удобными — это то, что выделяет нас на корпоративном рынке, и что мы сохранили при интеграции с системой от InfoWatch, — сказала генеральный директор «Диалог» Марина Настасенко. — Реализовать проверку контекста в мессенджере намного сложнее, чем в email-сообщениях. Поэтому нам было важно найти технологически продвинутую платформу и открытого к совместной работе партнера со схожим видением развития бизнеса. Вместе с InfoWatch мы сможем надежно защитить основной актив наших клиентов — данные».

По сравнению с публичными мессенджерами, которые также контролируются DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor, Dialog Enterprise может поставляться по модели on-premise (инсталляция на изолированных серверах клиента) или Private Cloud (установка в выделенной облачной инфраструктуре). Также мессенджер отличает наличие административной панели. Через нее, благодаря интеграции Dialog Enterprise со службой каталогов Active Directory, можно оперативно загружать профили сотрудников, осуществлять дистанционное управление ими и распределять права доступа. Такой подход к безопасности позволит увеличить контроль над данными и сотрудниками, регулярно работающими с конфиденциальными и зачастую критически важными сведениями.

Выявление аномального поведения сотрудников, прогнозирование рисков увольнения и других событий, которые могут оказать негативное влияние на бизнес, обеспечивается инструментом предиктивной аналитики InfoWatch Prediction. Его работа вместе с DLP-системой сводит к минимуму риск утечки данных.

«По данным нашей компании за прошлый год число утечек из мессенджеров в России увеличилось более чем на 40% по сравнению с 2018 годом. Одна из причин такого роста — возрастающая популярность мессенджеров, через которые всё чаще перехватывают или «сливают» конфиденциальные данные. Сегодня корпоративные процессы требуют максимальной оперативности, поэтому системы мгновенного обмена сообщениями продолжат «забирать» трафик у электронной почты. По этой причине мы уже обеспечиваем взаимодействие InfoWatch Traffic Monitor как с традиционными почтовыми сервисами, так и с востребованными сегодня мессенджерами, — сказал руководитель отдела развития продуктов ГК InfoWatch Степан Дешевых. — Интеграция InfoWatch Traffic Monitor и Dialog Enterprise — это прекрасный пример синергии, благодаря которой создано решение, которое без компромиссов отвечает актуальным запросам бизнеса: оперативность и защищенность коммуникаций. Мы рады сотрудничеству с компанией “Диалог” и готовы предотвращать любого рода утечки».

Интеграция InfoWatch Traffic Monitor и Dialog Enterprise позволит контролировать трафик на всех платформах, которые поддерживает мессенджер: Windows, macOS и Linux (десктопные ОС), а также Android, iOS и Sailfish (мобильные ОС). Dialog Enterprise — это кросс-отраслевой продукт, который не имеет ограничений по масштабированию и может устанавливаться на распределенных серверах. DLP-система InfoWatch Traffic Monitor и корпоративный мессенджер Dialog включены в Единый реестр программ для ЭВМ и БД Минкомсвязи.

В 2019 году компания «Диалог» и Сбербанк запустили крупнейший в России проект по внедрению российского корпоративного мессенджера — «СберЧат». Сервис для общения и совместной работы сотрудников банка и компаний экосистемы был создал на основе платформы Dialog.

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