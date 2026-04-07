ГК InfoWatch продолжает патентовать новые решения в области предиктивной аналитики

ГК InfoWatch получила государственную регистрацию на изобретение «Способ автоматизированного определения критичности действий, совершаемых посредством компьютерных устройств» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Разработанный метод является развитием системы предиктивной аналитики InfoWatch Prediction. Он позволяет быстрее и точнее выявлять подозрительную активность сотрудников, сравнивая их поведение с действиями коллег. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Изобретение расширяет возможности DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и автоматизирует выявление потенциально опасных действий инсайдеров. Новшество метода заключается в специальном алгоритме — разные типы действий сотрудников приводятся к единому знаменателю, что позволяет сравнивать даже несопоставимые действия, выявлять закономерности и рассчитывать единый показатель критичности. Для этого алгоритм масштабирует значения с опорой на средние показатели по организации.

Преимущество метода — его прозрачная логика и возможность гибкой настройки под специфику трафика организации. В систему закладывают сотни признаков, каждый из которых потенциально сигнализирует о нарушении. Это повышает точность и снижает число ложных срабатываний.

«В крупных организациях с многотысячным штатом сотрудников DLP-система зачастую превращается в размеченный архив событий, а не в инструмент оперативного реагирования. Причина в том, что правила в системе настраивают максимально чувствительно, чтобы гарантированно не пропустить возможные нарушения. Однако из-за этого значительная часть помеченных событий лишь указывает на потенциальные риски и требует ручной проверки. Наша новая разработка позволяет ИБ-специалистам ранжировать сотрудников компании для дальнейшей проверки в зависимости от совокупной критичности действий каждого, вместо того, чтобы заниматься разбором отдельных событий и приоритизацией в ручном режиме», — сказал старший разработчик-исследователь ГК InfoWatch и один из авторов разработки Зайнулла Жумаев.

«InfoWatch развивает возможности DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и обеспечивает правовую защиту ключевых технологий патентами. Изобретение “Способ автоматизированного определения критичности действий, совершаемых посредством компьютерных устройств” — очередной важный шаг в этом направлении», — сказал директор по инновациям ГК InfoWatch Андрей Арефьев.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/