Сервис коммуникаций «Контур.Толк» представил интеграцию с DLP-системой InfoWatch

«СКБ Контур» и ГК InfoWatch провели интеграцию своих решений — интеллектуальной DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и сервиса коммуникаций «Контур.Толк». Интеграция позволяет компаниям контролировать передачу конфиденциальных данных во время онлайн-встреч сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

InfoWatch Traffic Monitor фиксирует события, связанные с возможной передачей конфиденциальной информации: подключение участников к встрече, включение записи, отправку сообщений и файлов, демонстрацию экрана и другие действия.

Специалист по информационной безопасности видит весь контекст происходящего: кто участвовал во встрече, кто отправил сообщение и может самостоятельно определять, какие события следует передавать в DLP-систему. Это позволяет настроить контроль в соответствии с внутренними регламентами и не перегружать систему лишней информацией. Для SaaS развертывания данные возможно передавать в зашифрованном виде с использованием протокола ICAP, а также семейства протоколов TLS.

Использование интегрированных решений актуально для крупных компаний и организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности: банков, промышленных предприятий и государственных учреждений.

Иван Шехтман, руководитель проектного офиса «Контур.Толка»: «Для компаний утечка данных — не просто риск, а прямая угроза бизнесу. Нам важно, чтобы «Контур.Толк» встраивался в корпоративную инфраструктуру и помогал закрывать требования по информационной безопасности. Интеграция с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor — еще один шаг в этом направлении, наряду с внедренным детектором дипфейков и системой аудит-логирования».

Тимур Галиулин, старший менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch: «Интеграция DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor с «Контур.Толк» позволяет компаниям усилить контроль над корпоративными коммуникациями и обеспечить прозрачность процессов».