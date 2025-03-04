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Галиулин Тимур


04.03.2025 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративным мессенджером Dion 1
20.06.2024 Коллаборация ARZip с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor позволяет компаниям повысить свою защищенность 1
24.04.2024 На базе протокола ICAP: «АйТи Бастион» и InfoWatch объединили решения 1
24.12.2019 Infowatch Traffic Monitor внедрен в компании «Газпром межрегионгаз Уфа» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Галиулин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1025 3
АйТи Бастион - IT Bastion 103 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
АйТи 1374 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 320 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 87 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4187 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6763 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3924 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7708 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12050 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2726 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13844 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 190 3
АйТи Бастион - Синоникс 8 1
ARinteg - ARZip 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 535 1
Microsoft Exchange 1744 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145752 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1151 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1386 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6192 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3225 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7059 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2434 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1223 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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