Получите все материалы CNews по ключевому слову
Галиулин Тимур
Галиулин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:
|InfoWatch - Инфовотч 1025 3
|АйТи Бастион - IT Bastion 103 1
|ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 1
|Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
|АйТи 1374 1
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 320 1
|InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 190 3
|АйТи Бастион - Синоникс 8 1
|ARinteg - ARZip 8 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 535 1
|Microsoft Exchange 1744 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145752 2
|Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1151 1
|Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1386 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.