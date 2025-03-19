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Слободенюк Дмитрий


19.03.2025 Архиватор ARZip совместим с ОС «РОСА Хром» 1
17.09.2024 Дмитрий Слободенюк, ARinteg: Проверять устойчивость компаний к кибератакам нужно регулярно 1
20.06.2024 Коллаборация ARZip с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor позволяет компаниям повысить свою защищенность 1
08.04.2024 Как предотвратить утечку данных в запароленных архивах? 1
12.03.2024 SAVA от ARinteg защищает ИТ-ресурсы ГК «Гранель» 1
01.03.2024 Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку 1
20.02.2024 ARinteg: за год в 2,5 раза выросло в инфобезе число пилотов отечественных решений 1
13.12.2023 Компания Arinteg пришла в Западную Сибирь 1
17.11.2023 НСГ автоматизировала учет персональных данных с решением от ARinteg 1
19.09.2017 ARinteg внедрила защиту персональных данных в Медцентре управления делами мэра и правительства Москвы 1
04.08.2017 ARinteg предупредила о возможных массовых атаках на производственные предприятия 1
22.11.2016 ARinteg и Solar Security объединят усилия по борьбе с киберугрозами 1
04.08.2015 ARinteg внедрила Avanpost IDM 4.0 в российском онлайн-ритейлере Lamoda.ru 1
29.08.2013 «Лаборатория Касперского» защитит электронную почту Пробизнесбанка 1
22.07.2013 Adobe делает ставку на распространение приложений по подписке 1
23.01.2013 Аналитики обозначили приоритетные статьи расходов для CIO 1
15.12.2011 ИС «Мосэнергосбыта» под защитой Kaspersky Enterprise Space Security 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Слободенюк Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 244 17
8322 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4951 2
Amazon Inc - Amazon.com 3025 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 951 1
Adobe Systems 1557 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 157 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 861 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1961 1
InfoWatch - Инфовотч 1027 1
Fortinet 393 1
Palo Alto Networks 149 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 324 1
НСГ СК - Независимая страховая группа Страховая компания 3 2
ВТБ - Почта Банк 468 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1198 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 287 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1030 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4224 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3374 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2773 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3304 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Судебная власть - Judicial power 2323 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7769 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6815 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7467 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10220 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12791 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12872 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5789 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24391 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3773 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 667 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3911 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14494 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24697 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21434 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 2
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6338 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12660 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2271 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24409 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11525 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4302 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 609 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1559 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3968 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12099 2
Оповещение и уведомление - Notification 4725 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1265 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 990 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1580 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8669 1
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Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3990 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3035 1
ARinteg - ARZip 9 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 580 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 3
Linux OS 10077 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4567 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 190 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2989 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 232 1
Kaspersky Internet Security 460 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 269 1
Microsoft Windows PowerShell 181 1
Microsoft Exchange 1747 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 242 1
Adobe Photoshop 769 1
Adobe Creative Cloud 69 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 67 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 1
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 332 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Adobe Lightroom 96 1
Adobe Illustrator 130 1
Adobe Premiere 112 1
Adobe InDesign 62 1
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 95 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO 7 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
Microsoft Teams - MS Teams 553 1
Microsoft Windows 15781 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 22 1
1С:УПДн - 1С:Учет персональных данных 1 1
Microsoft Windows 10 1778 1
Microsoft Windows 11 576 1
Apple macOS 2081 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 1
Adobe - Behance 14 1
Linux - Debian GNU 476 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 534 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 216 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 7 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 120 1
Бахарев Александр 3 2
Нестеровский Олег 2 2
Деев Максим 2 2
Земков Сергей 159 1
Конусов Андрей 86 1
Щапов Олег 24 1
Назаренко Денис 10 1
Чимиричкина Мария 30 1
Грезин Ярослав 1 1
Макаров Денис 5 1
Цветков Василий 5 1
Клиновенко Сергей 1 1
Рабкин Эдуард 1 1
Долбанов Евгений 1 1
Луковцев Александр 2 1
Галиулин Тимур 4 1
Кадомский Вячеслав 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7555 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2691 1
Россия - СФО - Новосибирск 4349 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3011 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2522 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 532 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2340 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2450 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5826 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6243 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 3
Аудит - аудиторский услуги 2720 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7915 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2215 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2758 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2427 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4183 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8128 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5497 1
White list - Белый список 103 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3184 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3193 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2878 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2958 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9960 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1220 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7096 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1921 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4409 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1675 1
Энергетика - Energy - Energetically 5157 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1256 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1460 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8850 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 500 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4895 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5474 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4709 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2775 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Gartner - Гартнер 3563 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 860 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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