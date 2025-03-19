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Слободенюк Дмитрий
Слободенюк Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 1
|Бахарев Александр 3 2
|Нестеровский Олег 2 2
|Деев Максим 2 2
|Земков Сергей 159 1
|Конусов Андрей 86 1
|Щапов Олег 24 1
|Назаренко Денис 10 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Грезин Ярослав 1 1
|Макаров Денис 5 1
|Цветков Василий 5 1
|Клиновенко Сергей 1 1
|Рабкин Эдуард 1 1
|Долбанов Евгений 1 1
|Луковцев Александр 2 1
|Галиулин Тимур 4 1
|Кадомский Вячеслав 49 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
|Gartner - Гартнер 3563 1
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