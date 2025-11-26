Разделы

Цифровизация
|

ARinteg подтвердила соответствие стандартам качества в сфере ИТ

Компания ARinteg успешно прошла ресертификацию системы менеджмента качества на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

Полученный документ удостоверяет соответствие опыта и деловой репутации компании требованиям ГОСТ Р 66.0.01-2017 и говорит о том, что бизнес-процессы ARinteg отвечают требованиям качества при оказании полного спектра ИТ-услуг.

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Область применения стандарта охватывает ключевые направления деятельности компании, включая: обследование, проектирование, разработку и внедрение информационных систем и сетей связи; техническую поддержку и сервисное обслуживание; инжиниринг и сопровождение программных продуктов; поставку программного обеспечения, вычислительной техники и периферийных устройств; разработку ПО.

«Для нас сертификация — это не формальность, а рабочий инструмент менеджмента, — отметил коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк. — Добровольно подтверждая соответствие российскому стандарту, мы демонстрируем свою ответственность перед клиентами и гарантируем стабильно высокий уровень услуг и решений».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Онлайн-доски 2025

SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Microsoft удалила собственный рекламный ролик, потому что он нагло врал о «всезнающем» Copilot в Windows. Видео

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Гигантский производитель ПК и принтеров увольняет каждого десятого. Людей заменят нейросетями

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще