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Архиватор ARZip поддерживает ОС «Альт Рабочая станция»

Архиватор ARZip, разработанный компанией ARinteg, прошел тестирование на совместимость с операционной системой «Альт Рабочая станция» 10, разработанной компанией «Базальт СПО» на платформе х86_64. Совместимость и корректность работы решений подтверждена двусторонним сертификатом, результаты испытаний зафиксированы в протоколе тестирования. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

«Подтвержденная совместимость с «Альт Рабочей станцией» расширяет сферу применения архиватора ARZip, который на сегодня доступен пользователям семи операционных систем, — отметил коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк. — ARZip позволяет компаниям не только решить задачу по импортозамещению корпоративного архиватора, но и усилить свою информационную защищенность: наше решение обладает функциональностью противодействия утечкам данных, которой нет у других архиваторов, и в этом его уникальность».

ARZip решает проблему чтения запароленных архивов, одного из распространенных каналов утечек из компаний чувствительной для бизнеса информации. Архиватор ARZip наделяет DLP-систему, защищающую компанию от утечек данных, способностью автоматически контролировать запароленные архивы и тем самым предупреждает утечки данных через них. А это, в свою очередь, упрощает жизнь специалистам по ИБ, повышает эффективность работы DLP-систем, позволяет автоматизировать работу службы ИБ и более рационально использовать ее ресурсы, а также снизить риски, свойственные человеческому фактору.

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Цифровизация

«Альт Рабочая станция» 10 — операционная система для дома и офиса. Включает набор прикладных программ, отличается простой навигацией и минималистичным оформлением рабочего стола MATE.

ARZip — отечественный архиватор и средство противодействия утечкам данных. Продукт входит в реестр российского ПО, совместим с популярными архивными форматами, обеспечивает эффективность сжатия данных на уровне лучших мировых решений благодаря современным алгоритмам. Архиватор мультиязычен и переключается с одного языка на другой. При создании архивов в ARZip достаточно выбрать тип данных, которые сжимаются, и ARZip сам подберет наиболее эффективный метод сжатия.

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