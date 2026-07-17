ARinteg - АРинтег

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Компания ARinteg (ООО «АРинтег») – разработчик программного обеспечения, решений по информационной безопасности, имеет высокую экспертизу в области аудита и консалтинга, а также представляет весь спектр услуг по защите информации, интегрирует готовые решения.

Лицензиат ФСТЭК, МЧС России и ФСБ, в том числе на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

С 1996 года осуществляет подбор, поставку, внедрение и дальнейшую техническую поддержку программных и аппаратных решений.

С 2021 года – разработчик собственных решений.

Компания ARinteg входит:

в топ-50 ИБ-компаний разработчиков ПО (TAdviser, 2025),

в топ-40 «Крупнейших поставщиков решений для защиты информации» (CNews,

2025)

2025) в рейтинг Smart 500 (2025), самых быстрорастущих технологических компаний

России от агентства Smart Ranking

Основные направления:

Собственные разработки

Защита информации в АСУ ТП

Инфраструктурные решения

Инженерные решения

Аудит и консалтинг

Импортозамещение в сфере ИТ и ИБ

Свою деятельность компания ARinteg осуществляет на основании лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Министерства обороны РФ, МЧС, Федеральной службы безопасности (ФСБ), в том числе на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Подробнее на сайте https://arinteg.ru/