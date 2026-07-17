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ARinteg АРинтег

ARinteg - АРинтег

Компания ARinteg (ООО «АРинтег») – разработчик программного обеспечения, решений по информационной безопасности, имеет высокую экспертизу в области аудита и консалтинга, а также представляет весь спектр услуг по защите информации, интегрирует готовые решения.

Лицензиат ФСТЭК, МЧС России и ФСБ, в том числе на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

С 1996 года осуществляет подбор, поставку, внедрение и дальнейшую техническую поддержку программных и аппаратных решений.

С 2021 года – разработчик собственных решений.

Компания ARinteg входит:

  • в топ-50 ИБ-компаний разработчиков ПО (TAdviser, 2025),
  • в топ-40 «Крупнейших поставщиков решений для защиты информации» (CNews,
    2025)
  • в рейтинг Smart 500 (2025), самых быстрорастущих технологических компаний
    России от агентства Smart Ranking

Основные направления:

  • Собственные разработки
  • Защита информации в АСУ ТП
  • Инфраструктурные решения
  • Инженерные решения
  • Аудит и консалтинг
  • Импортозамещение в сфере ИТ и ИБ

Свою деятельность компания ARinteg осуществляет на основании лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Министерства обороны РФ, МЧС, Федеральной службы безопасности (ФСБ), в том числе на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Подробнее на сайте https://arinteg.ru/

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.07.2026 «Мастер ПДн» от ARinteg включен в реестр отечественного ПО

Новая разработка от ARinteg – «Мастер ПДн» – вошла в Единый реестр российского ПО Минцифры, запись № 34402. Об этом CNews сообщили представители ARinteg. «Мастер ПДн» позволяет компаниям автоматизировать ко
25.05.2026 ARinteg выпустила новую версию архиватора ARZip

Компания ARinteg объявила о выходе новой версии архиватора ARZip. Мажорная версия ARZip 2.0 выделяется быстротой, надежностью и безопасностью. У архиватора ARZip простой и интуитивно понятный интерфейс,
27.04.2026 ARinteg представил свое новое решение для автоматизации процессов ИБ – «Мастер ПДн»

Компания ARinteg представила «Мастер ПДн» – решение, которое полностью закрывает организационные требования 152-ФЗ и подзаконных актов, работая с любой системой кадрового учета. Разработка призвана обле
06.03.2026 ARinteg представила новый релиз архиватора ARZip

Вышел новый релиз отечественного корпоративного архиватора ARZip от ARinteg, который обеспечивает универсальное архивирование. Об этом CNews сообщили представители ARinteg. В новой версии ARZip 1.9 появились: поддержка ОС «Альт» 11; распаковка архивов с

28.01.2026 «Конструктор-У» компании ARinteg включен в реестр российского ПО

Компания ARinteg сообщила о включении своего нового продукта «Конструктор-У» в реестр отечественного ПО (№31808). «Конструктор-У» – это программный продукт, позволяющий в кратчайшие сроки создать «Модел
08.12.2025 ARinteg укрепила цифровой периметр экосистемы недвижимости М2

к защите персональных данных (за повторную утечку ПДн теперь предусмотрены оборотные штрафы), экосистема недвижимости М2 провела оценку своих систем защиты данных. Она обратилась к экспертам компании ARinteg за независимым аудитом с тем, чтобы минимизировать репутационные риски и предпринять все необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты ПДн, как того требует от отв
04.12.2025 ARinteg вывела на рынок систему управления киберрисками «Конструктор-У»

Компания ARinteg выпустила на рынок собственный программный продукт «Конструктор-У», который помогает компаниям формировать модели угроз (в среднем за 1 день вместо недели) для информационных систем с у
26.11.2025 ARinteg подтвердила соответствие стандартам качества в сфере ИТ

Компания ARinteg успешно прошла ресертификацию системы менеджмента качества на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Об этом CNews сообщили представители ARinteg. Полученны
27.10.2025 Запатентованная ARinteg разработка избавляет ИБ-специалистов от недельной работы

Компания ARinteg получила патент на программный продукт «Конструктор–У» для автоматизированного формирования моделей угроз безопасности информации, следует из данных Роспатента. Об этом CNews сообщили п
23.01.2025 Архиватор ARZip от ARinteg совместим с операционной системой «Ред ОС»

а доступен инструмент для архивации, который при интеграции с DLP позволяет автоматизировать проверку запароленных архивов и предупредить утечку данных через них. Об этом CNews сообщили представители ARinteg. Специалисты компаний «Ред Софт» и ARinteg провели испытания на стенде под управлением операционной системой «Ред ОС» с установленным в среду данной ОС программным продуктом – ар
27.11.2024 ARinteg про архиватор ARZip: что изменилось в функционале и интерфейсе?

Команда разработчиков ARinteg наладила процесс регулярного выпуска релизов своего продукта – архиватора ARZip, единственного в Реестре отечественного ПО решения (№15721), которое сочетает в себе возможности для рабо
17.09.2024 Дмитрий Слободенюк, ARinteg: Проверять устойчивость компаний к кибератакам нужно регулярно

кты, выходят новые игроки, идут слияния/поглощения. Нам приходится помогать клиентам проводить многочисленные пилотные тестирования, как говорят на западе, proof of concept (POC). Дмитрий Слободенюк, ARinteg: Бизнес стал больше инвестировать в построение эшелонированных систем защиты CNews: За 2023 год количество инцидентов, несущих критические риски для атакованных компаний, снизилось в ср
12.03.2024 SAVA от ARinteg защищает ИТ-ресурсы ГК «Гранель»

Компания ARinteg обеспечила создание центра мониторинга событий информационной безопасности в ГК «Гранель», который позволяет своевременно обнаруживать и предотвращать развитие нежелательных инцидентов

20.02.2024 ARinteg: за год в 2,5 раза выросло в инфобезе число пилотов отечественных решений

Эксперты системного интегратора в сфере информационной безопасности ARinteg рассказали, как необъявленная кибервойна меняет жизнь людей и компаний, на что способны отечественные решения по защите информации. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

09.02.2024 Hack не пройдет

стемы компании или отдельных ее элементов считается пентест, который позволяет оценить безопасность систем или сетей путем моделирования реальной хакерской атаки. Об этом CNews сообщили представители ARinteg. Правда, как показывает практика проведения пентестов компании ARinteg, к тестированию на проникновение, иначе говоря, пентестам, компании прибегают, чаще всего, в двух случаях:

13.12.2023 Компания Arinteg пришла в Западную Сибирь

В соответствии со своей стратегией российский системный интегратор информационной безопасности Arinteg продолжает расширять географию своего присутствия в России. Компания вышла на рынок Сибири, открыв здесь сразу два представительства: в Новосибирске и Кемерове. «Мы открыты к сотрудниче
17.11.2023 НСГ автоматизировала учет персональных данных с решением от ARinteg

Компания «Независимая страховая группа» совместно с российским системным интегратором на рынке информационной безопасности ARinteg реализовала проект по внедрению ПО «Учет персональных данных» для платформы «1С: ЗУП», который значительно упростил работу сотрудников по документообороту в рамках 152-ФЗ. Об этом CNews
15.01.2019 Arinteg защитила промышленную инфраструктуру «Мосгаза» с помощью Kaspersky Industrial Cybersecurity

ассивного мониторинга для выявления аномалий и обнаружения вторжений в промышленную сеть. На начальных этапах реализации проекта сотрудники компании «Лаборатория Касперского» и системного интегратора Arinteg провели детальный анализ инфраструктуры «Мосгаза». Комплексная экспертная оценка позволила составить четкий поэтапный план модернизации систем киберзащиты АСУ ТП предприятия. Выбранное

20.02.2018 8 секретов защиты почтовых серверов

я корпоративной сети и утечки важных данных.Пример отчета спам-фильтра Kaspersky Security Источник: ARinteg, 2017 Kaspersky Security позволяет автоматически проводить интеллектуальную фильтраци
19.09.2017 ARinteg внедрила защиту персональных данных в Медцентре управления делами мэра и правительства Москвы

ния служит безопасность пациентов. Этот подход распространяется на информационные системы Центра и обрабатываемые с их помощью персональные данные.При реализации проекта по защите персональных данных ARinteg проанализировал состояние эксплуатируемых заказчиком информационных систем персональных данных (ИСПДн) и предложил стратегию их дальнейшего развития; ·       для упреждения возможных уг
04.08.2017 ARinteg предупредила о возможных массовых атаках на производственные предприятия

соблюдения бдительности и важность планомерных мер по защите АСУ ТП, упреждающих действия злоумышленников и опасность реализации возникающих угроз», — сказал Дмитрий Слободенюк, коммерческий директор ARinteg.
22.11.2016 ARinteg и Solar Security объединят усилия по борьбе с киберугрозами

Solar Security сообщила о подписании партнерского соглашения с компанией ARinteg, интегратором российского рынка ИТ и ИБ. Как рассказали CNews в компании, основным направлением сотрудничества станет продвижение сервисов Solar JSOC по мониторингу и реагированию на ин
04.08.2015 ARinteg внедрила Avanpost IDM 4.0 в российском онлайн-ритейлере Lamoda.ru

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), и компания ARinteg, работающая в сфере информационной безопасности в России, объявили о завершении масштабного проекта по внедрению системы управления правами доступа и учетными записями пользователей кла
21.01.2013 ТГУ им. Державина под защитой eToken

Компании ARinteg и «Аладдин Р.Д.» сообщили об успешном внедрении электронных ключей eToken в ИБ-инфраструктуру Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Как рассказали CNews в «Ала
21.10.2011 ARinteg и Microsoft проводят совместную акцию для СМБ

lue и Microsoft Open Value Subscription предоставляется возможность воспользоваться услугой бесплатного экспресс аудита антивирусной защиты своего предприятия. В течение 3-х дней специалисты компании ARinteg проведут экспресс обследование уровня информационной безопасности инфраструктуры предприятия от вредоносного программного обеспечения (ПО) и спама, выявят уязвимости системы. На основе

05.06.2007 «Антивирусные Решения» стали Gold Partner Corel
30.10.2006 "Антивирусные Решения" получили статус Microsoft Gold Certified Partner
06.03.2006 InfoWatch и "Антивирусные решения" заключили соглашение о сотрудничестве

Публикаций - 62, упоминаний - 68

ARinteg и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5701 18
9666 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3150 5
ESET - ESET Software 1163 5
Microsoft Corporation 25841 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1822 4
АИР Софт 4 3
IBM - International Business Machines Corp 9717 3
InfoWatch - Инфовотч 1196 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1242 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 525 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 989 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 493 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 503 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 348 3
Ц1 - ЦИКАДА - Инфотактика 19 2
Amazon Inc - Amazon.com 3296 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 2
Ред Софт - Red Soft 1256 2
Check Point Software Technologies 834 2
Информзащита 949 2
Крок - Croc 1969 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9540 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 438 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 524 2
Код Безопасности 819 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 355 2
R-Vision - Р-Вижн 273 2
ICL ГК - ICL Group 506 2
Palo Alto Networks 214 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 194 2
АйТи Бастион - IT Bastion 157 2
Google LLC 12761 2
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 67 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 91 1
Cloud Networks - Облачные сети 45 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 43 1
Cybonet - PineApp Archive-SeCure 5 1
Форус НПФ 4 3
Гранель ГК 14 3
МОСГАЗ 45 3
НСГ СК - Независимая страховая группа Страховая компания 4 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 299 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 1
Тренд ИК - инвестиционная компания 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1803 1
The Home Depot Inc 66 1
Морской банк 10 1
Кремлевский Банк 6 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1282 1
eBay Inc 1642 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 434 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
Протек - Центр внедрений 63 1
Альфа-Банк 1986 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
UPS 217 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
GFG - Lamoda - Купишуз 222 1
ПСБ - Промсвязьбанк 972 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 184 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 49 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 66 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5786 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1447 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2890 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 185 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5994 1
Судебная власть - Judicial power 2521 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 214 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 222 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 592 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2359 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 1
OWASP - Open Web Application Security Project 152 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 46
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8420 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33781 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14380 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9625 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12294 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8028 12
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5222 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24630 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27044 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28483 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4499 8
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3342 7
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3426 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3210 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7713 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7792 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13783 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14845 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23380 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18284 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4444 5
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1037 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3085 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5305 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15519 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17074 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8574 4
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 779 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13248 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6772 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14073 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5240 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1226 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13118 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13517 3
ARinteg - ARZip 18 16
Linux OS 11618 8
Kaspersky Internet Security 497 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 707 6
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 5
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5816 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 676 3
ARinteg - Конструктор–У 3 3
Apple macOS 2445 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1631 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1851 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
7-Zip (7z) - XZ Utils - LZMA - Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm - алгоритм сжатия данных 63 3
НТЦ ИТ Роса - Хром 199 2
Ред Софт - Ред Адм 150 2
ALMI partner - АльтерОС 56 2
ARinteg - Мастер ПДн 2 2
Microsoft Windows 16968 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 366 2
Kaspersky Security Center - KSC 84 2
Apple iPhone 6 4860 2
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 240 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 650 2
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 276 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 84 2
Microsoft Windows 11 849 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 1
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
Microsoft Open Subscription License - Microsoft Open Value Subscription 17 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 25 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 252 1
Intersoft Lab - Контур Корпорация 72 1
Киберпротект - Кибер Файлы - Cyber Files - Акронис файлы 20 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 28 1
Слободенюк Дмитрий 26 26
Земков Сергей 159 8
Нестеровский Олег 5 5
Конусов Андрей 87 3
Кукушкин Александр 3 2
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