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«Мастер ПДн» от ARinteg включен в реестр отечественного ПО

Новая разработка от ARinteg – «Мастер ПДн» – вошла в Единый реестр российского ПО Минцифры, запись № 34402. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

«Мастер ПДн» позволяет компаниям автоматизировать комплаенс по 152-ФЗ, как того требует Роскомнадзор. Решение обеспечивает комплексный подход к учету и обработке персональных данных (ПДн), в нем построение структуры документов отталкивается от процессов обработки ПДн. Работает с любой системой кадрового учета.

Разработка организационно-распорядительных документов (ОРД) по процессам обработки ПДн – один из трудоемких процессов в организации, поэтому в ARinteg был разработан «Мастер ПДн», который позволяет этот процесс автоматизировать.

«Решение дает возможность компаниям сократить до 90% время подготовки регламентной документации и на 100% документарно подготовиться к проверкам регуляторов, – сказал коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк. – Наша обширная практика аудитов говорит о том, что организации, где автоматизированы такие трудоемкие процессы, спокойно и без штрафов проходят проверки Роскомнадзора и остальных регуляторов».

Так, «Мастер ПДн» поможет с ведением и созданием перечня обрабатываемых ПДн, определением их уровней защищенности в ИСПДн и не только с этим. Он автоматически формирует номенклатуру согласий (на обработку ПДн, передачу, распространение) для каждого субъекта ПДн, исходя из функционала сотрудника. С ним ответственный за обработку ПДн получает уже готовые к утверждению документы (в решении более 40 документов, создаваемых автоматически), остается их только ввести в действие приказом по организации.

Новый продукт создан на основе другой разработки ARinteg – «Модуля УПДн» – готового решения для автоматизации учета ПДн, который за последние пять лет внедрили и успешно используют сотни российских компаний. Но если «Модуль УПДн» – это расширение к конфигурации «1С: ЗУП», то «Mастер ПДн» такого ограничения не имеет, он не привязан к «» и может работать с любой системой кадрового учета.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Защита ПДн начинается с организации правильных процессов обращения с такими данными. Автоматизация процесса разработки ОРД дает возможность компаниям располагать актуальным комплектом таких документов, основанным на реальных процессах организации, учитывающим, кто, зачем и как обрабатывает ПДн. При этом для компании снижаются риски утечек ПДн и, как следствие, штрафов до 500 млн руб за это предусмотренных, минимизируются репутационные риски.

Кроме того, такая автоматизация позволяет компании оперативно сформировать для себя доказательную базу в подтверждение того, что организация предприняла все возложенные на нее законом меры по защите ПДн.

Учитывая, что в последнее время заметно повысилось внимание регуляторов к организациям в части соблюдения ими требований нормативных документов, в том числе 152-ФЗ, соответствовать им без автоматизации становится все сложнее.

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