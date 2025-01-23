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Архиватор ARZip от ARinteg совместим с операционной системой «Ред ОС»

Архиватор ARZip подтвердил стабильность своей работы на базе операционной системы «Ред ОС» от компании «Ред Софт». Теперь пользователям отечественного дистрибутива доступен инструмент для архивации, который при интеграции с DLP позволяет автоматизировать проверку запароленных архивов и предупредить утечку данных через них. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

Специалисты компаний «Ред Софт» и ARinteg провели испытания на стенде под управлением операционной системой «Ред ОС» с установленным в среду данной ОС программным продуктом – архиватором ARZip – и убедились как в корректности его работы, так и в полной совместимости с «Ред ОС» версий 7.3 и 8 без ограничений по функциональности.

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«Ред ОС» — отечественная операционная система семейства Linux. Пользователям доступен интерфейс, настраиваемый под личные предпочтения. В состав «Ред ОС» входит набор средств разработки, включающий в себя компиляторы, интерпретаторы, средства сборки и отладки. В состав «Ред ОС» 8 включена своя система управления ИТ-инфраструктурой — «Ред АДМ Стандартной редакции». Операционная система от компании «Ред Софт» обладает сертификатом ФСТЭК России и может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных.

По данным ARinteg, на сегодня ARZip – единственный в реестре отечественного ПО архиватор, совмещающий в себе возможности для работы с файловыми архивами с функциональностью противодействия утечкам данных. Работающие в связке ARZip и DLP автоматизируют проверку запароленных архивов, отправляемых из компании, и исключают утечку данных через них.

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