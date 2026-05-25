ARinteg выпустила новую версию архиватора ARZip

Компания ARinteg объявила о выходе новой версии архиватора ARZip. Мажорная версия ARZip 2.0 выделяется быстротой, надежностью и безопасностью. У архиватора ARZip простой и интуитивно понятный интерфейс, с которым стало удобно: создавать и открывать архивы в одном окне, просматривать содержимое архива, распаковывать нужную часть архива и удалять исходные файлы после его создания.

Благодаря поддержке функции Drag&Drop можно отправлять файлы и папки в архиватор одним кликом.

Что изменилось в ARZip c версией 2.0 (по сравнению с ARZip 1.9): создание архивов значительно ускорено благодаря многопоточной обработке (например, с 7z/lzma2 в 10 раз для файла в 1,5 ГБ); размер установочного пакета уменьшился в 20 раз: до 9,5 МБ.

Также появилось разграничение прав доступа для настройки интеграции с DLP-системами, включена поддержка метода шифрования ZypCrypto, можно сохранять выбранные настройки архивирования, выбирать степени сжатия архива.

Архиватор ARZip 2.0 отличается высокой надежностью еще и потому, что для него неактуальны известные уязвимости WinRAR и 7zip, так как он не использует внешние исполняемые файлы, например, такие как 7zip.exe.

