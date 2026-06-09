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Назаренко Денис

СОБЫТИЯ


09.06.2026 UDV Group: киберпреступность стала дешевле, а последствия атак для бизнеса — дороже 1
25.04.2017 «Компьюлинк» будет применять решения Solar Security в своих проектах 1
24.04.2017 Solar Security будет продвигать продукты на новых рынках вместе с TerraLink 1
04.04.2017 Solar Security расширяет присутствие в странах СНГ: партнерство с «Пацификой» 1
14.03.2017 Портфолио «Астерит» пополнилось продуктами Solar Dozor и Solar inRights 1
01.03.2017 Angara будет применять решения Solar Security в своих проектах 1
06.12.2016 АСТ займется продвижением продуктов Solar Security 1
22.11.2016 ARinteg и Solar Security объединят усилия по борьбе с киберугрозами 1
22.09.2016 НТЦ «Вулкан» и Solar Security заключили партнерское соглашение 1
22.03.2016 «Федеральная пассажирская компания» совместно с «Инфосистемами Джет» построила комплексную систему ИБ 1
02.11.2015 «Инфозащита» и Solar Security объявили о начале совместного продвижения российской системы анализа кодов на наличие уязвимостей 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Назаренко Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1276 10
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 275 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
Компьюлинк ГК - Compulink 455 1
TerraLink - ТерраЛинк 291 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1362 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 77 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 348 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 323 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест - Пацифика - Pacifica 7 1
Астерит - Asterit 2 1
Вулкан НТЦ - научно-технический центр 7 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 226 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 77 1
Балтика АКБ 9 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1483 1
ВТБ - Почта Банк 511 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34004 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8035 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  846 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9061 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 667 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24878 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 461 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3710 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 607 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4141 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 82 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6270 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11618 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7533 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21241 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10483 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3269 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6294 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15746 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 866 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60535 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1156 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3017 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63606 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17823 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 273 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 182 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 57 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 314 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5575 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 391 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 467 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 664 1
Google Android 15100 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3518 1
Oracle Java - язык программирования 3429 1
JavaScript - JS - язык программирования 1389 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 932 1
Apple - App Store 3073 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Данилин Дмитрий 16 1
Сычева Александра 3 1
Васильев Сергей 68 1
Шелест Игорь 1 1
Слободенюк Дмитрий 26 1
Марлов Александр 2 1
Земцов Алексей 1 1
Михайлов Алексей 113 1
Марков Антон 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 163659 9
Казахстан - Республика 5972 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2796 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 787 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1224 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54241 1
Израиль 2828 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14732 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1498 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1687 1
Канада 5040 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3298 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4434 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56786 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52751 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3043 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7997 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5673 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1311 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7264 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33162 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5578 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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