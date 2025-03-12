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Астерит Asterit
«Астерит» – федеральный интегратор систем информационной безопасности с Центром компетенций в г. Екатеринбурге и офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. «Астерит» обладает лицензиями ФСТЭК России и ФСБ России, имеет в своей структуре подразделения, реализующие проекты по информационной безопасности, техническую поддержку и комплекс необходимых консалтинговых услуг.
|12.03.2025
|Компания «Астерит» опубликовала исследование о ситуации с киберугрозами и инцидентами ИБ в организациях России в 2024 году 1
|14.03.2017
|Портфолио «Астерит» пополнилось продуктами Solar Dozor и Solar inRights 1
Астерит и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 946 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 232 1
|Назаренко Денис 10 1
|Васильев Сергей 51 1
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