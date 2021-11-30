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Вулкан НТЦ научно-технический центр
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 2 337 061 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Вулкан НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Марков Антон 14 3
|Селин Андрей 4 2
|Лаврухин Юрий 7 1
|Людкевич Виктор 1 1
|Панасенко Сергей 3 1
|Егоров Валерий 2 1
|Аксененко Юрий 2 1
|Чижов Николай 1 1
|Голованова Елена 6 1
|Голованов Владимир 2 1
|Вартанов Артур 2 1
|Широков Василий 1 1
|Котенко Игорь 3 1
|Нагернюк Петр 1 1
|Земков Сергей 159 1
|Бондаренко Александр 40 1
|Михалев Максим 16 1
|Кузнецов Александр 165 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Дружинин Евгений 22 1
|Лукацкий Алексей 143 1
|Лютиков Виталий 25 1
|Чапчаев Андрей 56 1
|Прозоров Андрей 17 1
|Дугин Андрей 32 1
|Шишкин Владимир 2 1
|Уздемир Сергей 8 1
|Груздев Сергей 49 1
|Васильев Игорь 23 1
|Богданов Валентин 25 1
|Назаренко Денис 13 1
|Железняков Вячеслав 15 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Баранов Александр 19 1
|Трошин Александр 17 1
|Булатов Александр 5 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Скиба Владимир 42 1
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