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Вулкан НТЦ научно-технический центр

Вулкан НТЦ - научно-технический центр

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 2 337 061 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 2 337 061 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 659 791 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 1 677 270 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.11.2021 «Сбер» первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр 1
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
19.12.2016 CNews опубликовал рейтинг игроков на рынке ИБ в России 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 2
22.09.2016 НТЦ «Вулкан» и Solar Security заключили партнерское соглашение 5
14.10.2013 «ТрастВерс» проведет семинар «Новый подход к управлению доступом на основе технологии КУБ» для партнеров 1
09.10.2013 «ТрастВерс» проведет семинар «Новый подход к управлению доступом на основе технологии КУБ» для партнеров 1

Публикаций - 8, упоминаний - 13

Вулкан НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3844 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2409 4
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5766 2
Информзащита 951 2
Acronis - Акронис 492 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 137 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 631 2
Компьюлинк ГК - Compulink 455 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1123 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 622 2
X-Com - Икс ком 194 2
AMT Group - АМТ-Груп 374 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 184 2
Свемел МВП - Swemel 33 2
Анкад - Ancud 50 2
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 2
Амтел-Сервис 37 2
SolidLab - СолидЛаб 36 1
Кристалл НПФ - Научно-производственная фирма 3 1
Ростелеком 11109 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3409 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3493 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 1
InfoWatch - Инфовотч 1210 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1273 1
Check Point Software Technologies 842 1
Oracle Corporation 7135 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 393 1
Крок - Croc 1972 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9603 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1580 1
Код Безопасности 830 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 141 1
R-Vision - Р-Вижн 288 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 135 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 2
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 1
Газпром ПАО 1500 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 530 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 574 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3636 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5830 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5946 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 784 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 351 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3743 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2108 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3237 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2398 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 52 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26786 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36535 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 17027 1
Управляемость - Manageability 2403 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 584 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13685 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10515 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4257 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8623 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3245 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4426 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3323 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3931 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1183 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7416 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14224 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5461 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 732 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9853 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25020 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4542 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6526 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30040 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1438 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1927 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 293 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 467 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 63 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 189 1
Марков Антон 14 3
Селин Андрей 4 2
Лаврухин Юрий 7 1
Людкевич Виктор 1 1
Панасенко Сергей 3 1
Егоров Валерий 2 1
Аксененко Юрий 2 1
Чижов Николай 1 1
Голованова Елена 6 1
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Вартанов Артур 2 1
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Котенко Игорь 3 1
Нагернюк Петр 1 1
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Бондаренко Александр 40 1
Михалев Максим 16 1
Кузнецов Александр 165 1
Горелов Дмитрий 61 1
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Прозоров Андрей 17 1
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Васильев Игорь 23 1
Богданов Валентин 25 1
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Железняков Вячеслав 15 1
Залецкий Алексей 3 1
Кухтинов Алексей 1 1
Баранов Александр 19 1
Трошин Александр 17 1
Булатов Александр 5 1
Мамыкин Владимир 44 1
Трифаленков Илья 17 1
Скиба Владимир 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 6
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 1
Европа 25075 1
Европа Восточная 3141 1
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4590 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 700 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
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Закавказье - Transcaucasia 128 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58902 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5200 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5885 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34602 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7685 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1918 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2777 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2407 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12214 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3856 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8207 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1480 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5900 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 521 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8705 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4297 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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