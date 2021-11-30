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«Сбер» первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр

«Сбер» расширил возможности уникального и крупнейшего в Восточной Европе операционного центра управления кибербезопасностью (security operation center, SOC) своей цифровой экосистемы с помощью технологий виртуальной реальности. Теперь оперативные данные о состоянии всего комплекса средств и систем защиты информации доступны в виртуальном ситуационном центре — точной копии его физического аналога, воссозданной в виртуальном пространстве.

Виртуальный центр управления кибербезопасностью «Сбера» — это бесшовное продолжение реального SOC. Его появление способно существенно повысить оперативность реагирования на кризисные ситуации, требующие быстрого включения в работу руководителей или усиления дежурных смен лучшими экспертами без необходимости их физического присутствия в центре управления.

Техническое решение реализовано на базе разработки НТЦ «Вулкан» — российской ИТ-компании, впервые предложившей и реализовавшей концепцию виртуального ситуационного центра.

Отмечая своевременность появления виртуального SOC в условиях пандемии и постковидной эры, «Сбер» рассчитывает на его масштабирование, дальнейшее наращивание функциональных возможностей и глубокую интеграцию в процессы операционного управления кибербезопасностью.

Виртуальный SOC – это программно-аппаратный комплекс, предназначенный для полноценной работы в едином информационном пространстве с реальным SOC. Комплекс позволяет получать агрегированную информацию о состоянии средств и систем защиты, инцидентах кибербезопасности и реагировании на них. Комплекс мобилен, использует в качестве «транспорта» для передачи данных как сотовые сети 4G, так и WiFi. При этом обеспечена высокая степень достоверности и безопасности передаваемых и обрабатываемых данных, а также наглядность (в очках виртуальной реальности оператор видит то же самое, что представлено в едином информационном пространстве» в реальном SOC).

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