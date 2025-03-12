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Дугин Андрей
Дугин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Королев Максим 19 2
|Бодрик Александр 10 1
|Железняков Вячеслав 14 1
|Лукацкий Алексей 120 1
|Баранов Александр 14 1
|Трошин Александр 14 1
|Кузнецов Александр 124 1
|Булатов Александр 5 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Скиба Владимир 42 1
|Лаврухин Юрий 7 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Дружинин Евгений 22 1
|Шишкин Владимир 2 1
|Уздемир Сергей 8 1
|Васильев Игорь 23 1
|Прозоров Андрей 16 1
|Голованов Владимир 2 1
|Лютиков Виталий 23 1
|Чижов Николай 1 1
|Аксененко Юрий 2 1
|Егоров Валерий 2 1
|Маркелов Илья 6 1
|Вартанов Артур 1 1
|Залевский Игорь 7 1
|Пащенко Денис 3 1
|Широков Василий 1 1
|Дашков Алексей 2 1
|Пуха Александр 3 1
|Пух Александр 1 1
|Котенко Игорь 3 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Янкин Андрей 35 1
|Соколов Михаил 29 1
|Баулин Валерий 46 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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