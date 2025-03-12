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Дугин Андрей


12.03.2025 RED Security провел опрос по самым распространенным схемам мошенничества за год 1
25.07.2024 ПФО стал вторым по количеству DDoS-атак на бизнес и госсектор 1
25.07.2024 Самую мощную за полгода DDoS-атаку на веб-ресурс компании отразили в Сибири 1
24.07.2024 «МТС Red» отразила 15,9 тысяч DDoS-атак в первом полугодии 2024 1
02.05.2024 Поволжье стало лидером по количеству DDoS-атак в I квартале 2024 года 1
25.04.2024 Сибирь стала одной из самых популярных мишеней для DDoS-атак в I квартале 2024 года 1
25.04.2024 MTC RED фиксирует рост DDоS-атак в первом квартале 2024 г. 1
24.04.2024 Хакеры чаще всего выбирали для DDoS-атак компании Поволжья 1
24.04.2024 «МТС Red» отразила свыше 6 тыс. DDoS-атак в I квартале 2024 года 1
Информационная безопасность 2023 1
19.12.2023 Андрей Дугин -

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

 1
14.11.2023 Исследование «МТС Red»: хакеры наращивают темпы атак 1
28.09.2023 МТС RED SOC подключился к защите Segezha Group от кибератак 1
02.08.2023 Опрос МТС RED: за шесть месяцев 2023 г. объем фишинга вырос на 40%, более половины россиян получали вредоносную рассылку 1
20.07.2023 «МТС Red»: ИТ, промышленность и ритейл – наиболее атакуемые киберпреступниками отрасли 1
07.06.2023 Новосибирск в тройке лидеров по длительности DDoS-атак в России ﻿ 1
06.06.2023 Санкт-Петербург стал лидером по количеству хакерских атак 1
29.05.2023 Объем DDoS-атак вырос в 10 раз 1
18.04.2023 «МТС SOC» защитил телеканал «ТВ центр» от кибератак 1
11.04.2023 МТС SOC усовершенствовал сервисы защиты от кибератак 1
14.03.2023 Волгоград стал лидером по числу отраженных кибер-атак в 2022 году 1
21.02.2023 Специалисты МТС SOC и «МТС банка» отразили 14 тыс. кибератак 1
13.02.2023 Крупнейшие российские ИТ-компании атакованы Китаем 1
30.05.2018 ACRC и МТС защитили телеком-сегмент от хакеров в «Противостоянии» на PHDays 8 1
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Дугин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8791 2
R-Vision - Р-Вижн 160 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 2
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 27 1
Код Безопасности 629 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 1
Крок - Croc 1778 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Ростелеком 9787 1
Oracle Corporation 6725 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Check Point Software Technologies 764 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
Газинформсервис - ГИС 285 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 31 1
Вулкан НТЦ - научно-технический центр 7 1
SolidLab - СолидЛаб 19 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 114 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3983 1
Yandex - Яндекс 7481 1
Tonto team - Хакерская группировка 5 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1219 1
МегаФон 9018 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 946 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4939 1
Кристалл НПФ - Научно-производственная фирма 3 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 1
CactusPete - Хакерская группировка 5 1
Cryptosoft Криптософт НТП 2 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1140 1
Softline - Софтлайн 2871 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 170 1
Cisco Systems 5129 1
Fortinet 392 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 2
Газпром ПАО 1347 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1013 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 192 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3005 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 88 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 20
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3150 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16097 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12769 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5344 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2258 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11270 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28017 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5823 8
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2545 8
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 8
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 293 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6439 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9409 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1469 4
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 485 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11190 4
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 186 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6241 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7742 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 662 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 663 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12077 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 752 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 293 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3331 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2971 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6791 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12152 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 2
Hacktivism - Хактивизм 206 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2937 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2800 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2014 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 144 22
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 46 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4553 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 55 2
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 42 1
Microsoft Office 3765 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 28 1
Microsoft Exchange 1746 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 63 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 269 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 100 1
United Internet - GMX Mail - Global Message eXchange 3 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
МТС - MTS WAF Premium 13 1
Королев Максим 19 2
Бодрик Александр 10 1
Железняков Вячеслав 14 1
Лукацкий Алексей 120 1
Баранов Александр 14 1
Трошин Александр 14 1
Кузнецов Александр 124 1
Булатов Александр 5 1
Мамыкин Владимир 44 1
Трифаленков Илья 17 1
Скиба Владимир 42 1
Лаврухин Юрий 7 1
Бондаренко Александр 39 1
Дружинин Евгений 22 1
Шишкин Владимир 2 1
Уздемир Сергей 8 1
Васильев Игорь 23 1
Прозоров Андрей 16 1
Голованов Владимир 2 1
Лютиков Виталий 23 1
Чижов Николай 1 1
Аксененко Юрий 2 1
Егоров Валерий 2 1
Маркелов Илья 6 1
Вартанов Артур 1 1
Залевский Игорь 7 1
Пащенко Денис 3 1
Широков Василий 1 1
Дашков Алексей 2 1
Пуха Александр 3 1
Пух Александр 1 1
Котенко Игорь 3 1
Васильев Дмитрий 66 1
Янкин Андрей 35 1
Соколов Михаил 29 1
Баулин Валерий 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1161 9
Беларусь - Белоруссия 5738 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1388 7
Армения - Республика 2300 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2518 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1557 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17543 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 4
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 390 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3112 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1166 3
Россия - СФО - Новосибирск 4347 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 871 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1570 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 325 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 471 3
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 682 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17198 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 491 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 707 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2971 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 2
Европа 21832 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
Япония 13321 1
Южная Корея - Республика 6679 1
Китай - Тайвань 4007 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2687 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1695 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1023 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1339 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1403 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 683 1
Сингапур - Республика 1858 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 730 1
Россия - ЦФО - Костромская область 409 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9947 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24341 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16463 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5460 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 462 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1748 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2333 1
Энергетика - Energy - Energetically 5147 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6218 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2417 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1268 1
Паспорт - Паспортные данные 2536 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10033 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1220 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11044 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8831 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7023 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 956 1
Киберучения 95 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 902 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 1
Forbes - Форбс 840 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 47 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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