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Северо-Запад стал вторым в стране по числу DDoS-атак на сайты компаний

Компания RED Security проанализировала динамику DDoS-атак в I квартале 2025 г. Северо-Западный федеральный округ занял второе место в стране по числу кибератак на региональные сайты компаний. Всего же в I квартале 2025 г. специалисты RED Security зафиксировали почти 15 тыс. DDoS-атак на веб-ресурсы предприятий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На сайты компаний в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Калининграда, Архангельска и Мурманска приходится 19,6% кибератак от общего числа по всей стране. Чаще всего в I квартале 2025 г. злоумышленники атаковали веб-ресурсы организаций Сибирского федерального округа (24,3%). На третьем месте предприятия Уральского федерального округа с долей 14,8% от всех региональных киберугроз.

Аналитики отмечают, что на протяжении 2024 г. объем DDoS-атак на региональные онлайн-ресурсы демонстрировал устойчивый ежеквартальный рост в среднем на 70%. В I квартале 2025 г. этот показатель вырос до 77,7%. Больше всего кибератак пришлось на сайты компаний в сфера ИТ, телеком, промышленности и ТЭК – 90% всех киберинцидентов.

«Стоит отметить два обстоятельства, способствующих росту региональных DDoS-атак. Во-первых, уровень защищенности бизнеса в регионах пока отстает от столичного. Во-вторых, отраслевое распределение DDoS-атак в целом по стране демонстрирует явный фокус злоумышленников на ресурсах ИТ и телеком-провайдеров, поскольку перебои в работе их инфраструктуры автоматически ведут к недоступности сразу множества сайтов их клиентов. С учетом этих факторов региональному бизнесу в ближайшие годы придется пройти путь по реализации защиты от базовых киберугроз, который в основном уже прошел столичный бизнес», — сказал руководитель центра сервисов кибербезопасности компании RED Security Андрей Дугин.

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