27% пермяков сталкивались с мошенничеством от лица лжесотрудников банков

Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, исследовала схемы интернет-мошенничества, с которыми жители Пермского края чаще всего сталкивались в 2024 г. Опрос показал, что, несмотря на регулярное появление новых способов обмана, пермяки чаще всего сталкивались со звонками от имени служб безопасности банков (26,8%), телеком-операторов (23,9%) и силовых ведомств (13,8%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Опрос проведен в феврале 2025 г. Выборка респондентов включала аудиторию от 18 до 60 лет и старше. 52% опрошенных составили мужчины и 48% – женщины.

Помимо имитации деятельности данных организаций мошенники за последний год часто выдавали себя за представителей различных государственных органов и муниципальных служб (11,9% случаев) и администраций соцсетей (11,5% звонков). Реже всего пользователи получали обращения от имени «Почты России» (4,7% случаев).

В 31,6% случаев злоумышленники пытались выманить у пользователей логины, пароли и SMS-коды от онлайн-сервисов (госуслуг, онлайн-банкинга, аккаунтов в соцсетях и т.п.). Примерно так же часто (30,6%) их интересовали персональные данные граждан (адреса, телефоны, паспортные данные), а в 24,6% случаев – платежная информация (данные банковских карт, коды подтверждения операций и прочее).

Почти 60% респондентов сообщили, что им удалось распознать мошеннические схемы, прочие признались, что понесли ущерб от действий злоумышленников. В результате этого 18,1% опрошенных подверглись шантажу с использованием утекших персональных данных, 17,6% временно или безвозвратно утратили доступ к аккаунтам в важных сервисах, а 4,5% остались без хранившихся на счетах денежных средств.

Почти четверть опрошенных не стала предпринимать каких-либо действий для того, чтобы снова не стать жертвами мошенников. Однако большинство пермяков провели «работу над ошибками»: 45% подключили дополнительную защиту, такую как антиспам и двухфакторная аутентификация. Еще 15% стали читать больше экспертных материалов по вопросам киберграмотности, и лишь 1% граждан записался на специализированные курсы по повышению знаний в области цифровой безопасности.

Андрей Дугин, руководитель центра сервисов кибербезопасности компании RED Security: «Из проведенного нами опроса видно, что несмотря на активную работу государства и правоохранительных органов по защите граждан от цифрового мошенничества, число людей, все еще попадающихся на удочку злоумышленников, остается довольно высоким. В этом вопросе значимую роль может сыграть бизнес, который с каждым годом все ощутимее страдает от мошеннических атак на своих сотрудников и вынужден вкладываться в повышение киберграмотности персонала. Причем если крупные компании уже не первый год занимаются этим вопросом, то в ближайшем будущем мы ожидаем рост востребованности решений по повышению киберграмотности сотрудников со стороны среднего и малого бизнеса. Таким образом бизнес может ощутимо повысить уровень осведомленности граждан в борьбе с мошенничеством».