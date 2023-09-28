МТС RED SOC подключился к защите Segezha Group от кибератак

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group усилил защиту от цифровых угроз с помощью сервисов центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, которые предоставляет МТС RED – дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Segezha Group – 23 офиса и предприятия на территории России. Там трудится более 20 тыс. человек. До старта проекта холдинг самостоятельно отслеживал события информационной безопасности в ИТ-инфраструктуре на базе внутренней SIEM-системы. С ростом коллектива и количества защищаемых систем решили передать эту функцию на аутсорсинг.

«Выявление и анализ событий в растущей инфраструктуре требует вложений не только в дополнительные системы кибербезопасности, но и в персонал. Построенные нами финансовые модели показали, что передача данных задач в аутсорсинговый центр оказывается экономически более обоснованным, чем наем сотрудников в штат. Кроме того, это позволяет быстро решить проблему дефицита квалифицированных специалистов на рынке кибербезопасности», – сказал Максим Королев, директор по информационной безопасности Segezha Group.

Поставщиком сервисов мониторинга кибератак выбрали МТС RED SOC. В настоящее время провайдер контролирует более 4000 критически значимых рабочих станций сотрудников и серверов, в том числе в территориально распределенных филиалах холдинга.

«Мы подключили информационные активы Segezha Group к сервису мониторинга за месяц. Заказчик незамедлительно получает уведомления обо всех критически значимых инцидентах в инфраструктуре под контролем МТС RED SOC. Наши специалисты работают в круглосуточном режиме, поэтому Segezha Group может оперативно реагировать на все инциденты кибербезопасности и отражать возможные атаки со стороны хакерских группировок», – сказал Андрей Дугин, директор центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED.

В рамках проекта специалисты МТС RED SOC также интегрировали сервис мониторинга с системой автоматизации реагирования на инциденты, которой уже пользуются в Segezha Group. Теперь сообщения о вредоносных или аномальных процессах и событиях в инфраструктуре анализируются быстрее и качественнее. Это позволяет более эффективно предотвращать атаки злоумышленников.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Segezha Group – российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет около 16 млн га, а объем расчетной лесосеки – почти 24 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 94% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства открыты в КНР и Сингапуре. Трудовой коллектив насчитывает более 20 тыс. человек.