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Индексная книга (каталог) CNews*
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Королев Максим


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 ОТЭКО автоматизировала процесс подбора сотрудников, сократив сроки найма на 36%, а затраты – на 30% 1
31.10.2024 Рекрутеры могут создавать вопросы для интервью и тестовые задания при помощи нейросети в системе «Поток Рекрутмент» 1
27.08.2024 «Билайн» автоматизировал наем сотрудников при помощи сервиса «Поток Рекрутмент» 1
23.05.2024 Компания Segezha Group перевела адаптацию сотрудников в цифру с помощью решения «Поток Адаптация» 1
07.02.2024 «Самокат» автоматизировал процесс рекрутинга в компании, увеличив продуктивность менеджеров 1
Информационная безопасность 2023 1
27.12.2023 Максим Королев -

Максим Королев, Segezha Group: Подключение сервисов SOC похоже на операцию по восстановлению зрения

 1
27.12.2023 «Свеза» увеличила объем и скорость закрытия вакансий с применением инструментов искусственного интеллекта 1
28.09.2023 МТС RED SOC подключился к защите Segezha Group от кибератак 1
25.08.2023 S8 Capital уменьшила на 39% внутренние трудозатраты на поиск и подбор персонала с помощью системы «Поток рекрутмент» 1
25.07.2023 Sitronics Group укрепила защиту ИТ-инфраструктуры лесопромышленного холдинга Segezha Group 1
01.02.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
18.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 1
22.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
09.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
30.11.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Королев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13262 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 5
Inventive Retail Group 76 3
R-Vision - Р-Вижн 174 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1338 2
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 5 2
Microsoft Corporation 24859 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Variti 3 1
Сервис Плюс 184 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4148 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 1
S8 Capital - С8 Капитал 25 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 174 1
Softline - Софтлайн 2985 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
AMT Group - АМТ-Груп 360 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 159 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 5
Bayer AG - Байер 85 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 5
ФосАгро 129 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 59 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 3
Adidas - Адидас 163 3
Столичные аптеки 11 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 167 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1444 3
Спортмастер - Sportmaster 181 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 475 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 104 3
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 3
Снежная Королева - СК Трейд 55 3
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 3
Mascotte 22 3
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 3
Mr. Сумкин 6 3
Четыре Лапы 16 3
Clarins Group 7 3
Gloria Jeans - Глория Джинс 41 3
Да! - Фреш Маркет 12 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 3
Свеза - Sveza 41 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 79 1
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12058 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2823 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 48 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4972 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 206 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 101 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68213 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29094 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15014 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2388 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12995 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31920 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21846 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8080 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3180 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4072 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3254 5
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 516 5
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 293 5
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 5
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 174 5
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 526 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20757 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30594 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11485 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5343 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1307 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12410 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4519 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13021 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5328 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14104 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4888 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7076 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2621 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3194 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3021 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52951 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4647 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 390 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2160 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6428 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 61 6
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 5
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 152 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4712 3
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 1
Microsoft Windows 15910 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1124 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 259 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5456 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 261 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 215 1
Корзун Александр 14 5
Мельников Максим 35 5
Луганцев Александр 51 5
Демидов Сергей 127 5
Нуйкин Андрей 49 5
Горбатько Александр 105 5
Бенгин Владимир 34 5
Гадарь Дмитрий 28 5
Костров Дмитрий 32 5
Севостьянов Александр 16 5
Путин Сергей 63 5
Дилбарян Павел 26 5
Палей Лев 53 5
Чулков Олег 11 5
Мусич Роман 28 5
Курбатов Владимир 35 5
Контемиров Юрий 32 5
Лысенко Юрий 33 5
Воробьев Артем 26 5
Ерин Андрей 22 5
Маслов Олег 12 5
Митенков Алексей 20 4
Кастильо Игорь 24 3
Захаров Дмитрий 46 3
Спевак Сергей 12 3
Голубев Александр 19 3
Ясаков Михаил 7 3
Асратян Петр 36 3
Шляпин Евгений 17 3
Говорухин Иван 7 3
Спиридонов Александр 44 3
Ходов Алексей 3 3
Стромилов Алексей 3 3
Чернухин Алексей 3 3
Юдин Александр 11 3
Гальперин Александр 6 3
Водяницкий Александр 5 3
Пешехонов Константин 22 3
Шарапов Максим 8 3
Мальцев Тимур 8 3
Россия - РФ - Российская федерация 149215 15
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1446 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 701 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 716 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 608 2
Россия - СФО - Иркутская область 1161 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4006 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 1
Европа 24389 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17867 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17480 1
Беларусь - Белоруссия 5842 1
Армения - Республика 2324 1
Сингапур - Республика 1870 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 741 1
Россия - ЦФО - Костромская область 417 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2048 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 53 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14145 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5935 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7176 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2975 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 942 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3004 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24816 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8234 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 627 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7997 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1246 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49279 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 1
Английский язык 6747 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2003 1
Аудит - аудиторский услуги 2824 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 533 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2345 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2493 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52658 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11259 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5026 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 978 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5673 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 704 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2074 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 570 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1366 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 818 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 329 1
Зоология - наука о животных 2697 1
Нефтегазовый сектор экономики - Мазут 15 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 208 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 6
Gartner - Гартнер 3574 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 7
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
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