«Билайн» автоматизировал наем сотрудников при помощи сервиса «Поток Рекрутмент»

«Билайн» автоматизировал процесса найма от создания заявки до выдачи оффера при помощи сервиса «Поток Рекрутмент». Дополнительно в систему интегрированы чат-боты сервиса HR Messenger для общения с кандидатами. Благодаря системе 64 HR-специалиста ежемесячно обрабатывают 900+ вакансий, увеличив эффективность найма в несколько раз.

Ранее в «Билайне» процесс подбора был не автоматизирован. Система «Поток Рекрутмент» в 2018 г. автоматизировала процесс найма, интегрировавшись с внутренними системами «Билайна». Это позволило снизить нагрузку на рекрутеров, сделать процесс найма прозрачным и эффективным, получить полную аналитику для оптимизации HR-процессов и др. В 2022 г. система найма «Билайна» дополнена сервисами ИИ и чат-ботами.

Также система была дополнена кастомными доработками в виде удобных функций для рекрутеров «Билайна»: шаблонами описаний вакансий, готовым брифом с вопросами для руководителя, возможностью указать контактное лицо в заявке и улучшенным интерфейсом со всплывающими подсказками.

Интегрированный с ERP-системой «Билайна» «Поток Рекрутмент» позволяет создавать заявки на подбор, где они автоматически согласовываются и распределяются между рекрутерами. Рекрутер уточняет детали у руководителя, проверяет описание вакансии и автоматически размещает ее на джоб-бордах. Цепочка согласования заявки формируется в зависимости от штатной позиции. После согласования заявка автоматически распределяется между руководителями подбора, которые назначают ответственных рекрутеров. Этот процесс полностью автоматизирован через систему «Поток Рекрутмент» с использованием уведомлений, что исключает необходимость дополнительной переписки между участниками.

Затем рекрутер может запустить функцию «автопоиск» в системе «Поток Рекрутмент», где система при помощи ИИ собирает резюме с разных джоб-сайтов по поиску работы, оценивает релевантность резюме кандидатов с требованиями вакансии и финально формирует ранжированный список наиболее подходящих кандидатов.

Дальше благодаря интеграции «Поток Рекрутмент» и HR Messenger работы по разным этапам на себя берут три бота для автоматизации взаимодействия с кандидатами: бот для разбора откликов, который задает вопросы, предлагает задания, оценивает опыт и автоматически отсеивает неподходящих; бот для обработки холодных контактов рассказывает о вакансии, отвечает на вопросы и продвигает подходящих кандидатов на следующий этап, уведомляя рекрутера, который начинает созваниваться с кандидатами и назначать встречи; бот для общения с теми кандидатами, до которых не удалось дозвониться. Если не удается связаться с соискателем, рекрутер отмечает это в системе статусом «недозвон». Третий бот связывается с этими кандидатами, выясняет их заинтересованность в вакансии, удобное время для звонка и фиксирует эту информацию в системе.

Все действия с кандидатом, включая отказы, автоматически фиксируются в «Поток Рекрутмент», экономя время рекрутера и сохраняя полную аналитику по работе с кандидатом.

Следующий этап — собеседование, которое проводится рекрутером или руководителем с дальнейшей оценкой кандидата от центра экспертизы. Результаты фиксируются в карточках оценки в системе «Поток Рекрутмент», где в доступе имеются специальные шаблоны оценки. Далее кандидат заполняет электронную анкету в личном кабинете кандидата «Билайна», где есть возможность загрузить данные из «Госуслуг». Результаты проверки сохраняются автоматически в системе.

Когда кандидат проходит все этапы, то в системе рекрутер создает электронный оффер с автоматическим заполнением данных кандидата, который также отображается в личном кабинете кандидата. При принятии оффера сотрудник автоматически передает данные кандидата в ERP-систему для оформления документов. Документы отображаются в личном кабинете кандидата для подписания.

В результате с среднем рекрутеры успешно закрывают около 4557 вакансий в год; автоматизирован полный цикл процесса найма от создания заявки до автоматического оформления кандидата; внедрение электронных офферов привело к сокращению сроков их согласования на 40%; благодаря автоматической загрузке откликов в «Поток Рекрутмент» и их обработке с помощью чат-бота, 50% кандидатов получают обратную связь в течение первых 30 минут после отклика, остальные получают ответ в течение суток; за счет использования чат-бота рекрутеры экономят примерно 200 часов ежемесячно; на данный момент более 2300 руководителей-заказчиков пользуются системой.

«За 7 лет совместной работы мы автоматизировали весь процесс найма от поиска до трудоустройства, связали систему как с внутренней инфраструктурой компании, так и внешними HR-сервисами. На наш взгляд, в условиях растущей конкуренции за каждого кандидата – это критически важная задача. При этом сейчас для выстраивания подобных сложных систем есть все необходимые технологии», — сказала Ирина Дорофеева, руководитель по развитию систем управления персоналом в «Билайне».

«Благодаря возможности выгрузки всех данных из «Поток Рекрутмент» через API «Билайн» смог разработать собственную аналитическую систему, которая полностью соответствует их потребностям и легко настраивается под задачи рекрутера. Автоматизация процесса сбора и обработки данных позволила «Билайну» повысить прозрачность процессов, где видна полная картина, как работают рекрутеры, как кандидаты проходят через этапы отбора, какие факторы влияют на выбор кандидатов. Также значительно сократили время на подготовку отчетов за счет доступа к актуальной информации в реальном времени в системе. И как следствие, это увеличило скорость принятия решений», — сказал Максим Королев, директор продукта «Поток Рекрутмент».