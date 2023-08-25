S8 Capital уменьшила на 39% внутренние трудозатраты на поиск и подбор персонала с помощью системы «Поток рекрутмент»

S8 Capital сократила трудозатраты по подбору персонала от заявки до предложения о работе на 39%, настроив прозрачную HR-аналитику, а также создав бесшовный процесс подбора в холдинге благодаря системе «Поток рекрутмент».

Перед компанией стояла задача выстроить процессы рекрутмента таким образом, чтобы меньше ресурсов тратить на подбор персонала, удерживать кандидатов в процессе отбора и получать прозрачную HR-аналитику на каждом этапе.

В S8 Capital выбрали платформу «Поток рекрутмент», которая позволила быстро автоматизировать бизнес-процессы компании с учетом специфики и помогла оперативно общаться рекрутерам, заказчикам и кандидатам.

Процесс автоматизировали комплексно на разных этапах:

Заявка на подбор. Благодаря «Поток рекрутменту» стало возможным быстро создавать заявки в пару кликов, регистрировать неограниченное количество кандидатов, где вакансиям присваивается уникальный код для соотнесения функционала и заработной платы вакансии.

Формирование вакансии. В системе «Поток рекрутмент» HR-специалист сразу получает заявку, согласованную со всеми участниками процесса, содержащую необходимые требования к кандидату и расчет заработной платы по должности. Это помогает создать единую базу кандидатов с историей взаимодействия, где любой участник приема кандидата на работу может оставить свой комментарий. Благодаря упорядоченному процессу создания и согласования заявки подготовка к подбору занимает один-два дня.

Job Offer за один день. Рекрутер одним щелчком мыши инициирует одобрение предложения, которое автоматически загружается в заранее заполненный шаблон приглашения в фирменном стиле и отправляется со всей необходимой информацией кандидату.

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Взаимодействие с кандидатами. Рекрутеры всегда на связи, уведомляют соискателя о разных этапах отбора, и благодаря этому становится меньше ошибок, недопонимания. Кандидат чувствует, что он с компанией в плотном контакте.

В компании на 39% сократились трудозатраты на поиск и подбор персонала, а срок найма сотрудников уменьшился на 28% за счет внешнего кадрового резерва — базы кандидатов с историей взаимодействия; автоматизации процессов — рутинные операции больше не совершаются вручную.

Система удобна не только рекрутерам, но и заказчикам: 87% руководителей активно используют «Поток рекрутмент», а время согласования заявок и офферов сократилось в 2 раза.

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«Благодаря «Поток рекрутменту» мы создали единое информационное пространство для выполнения рекрутинговых задач в электронном виде. В системе удобно взаимодействовать участникам как со стороны бизнеса, так и со стороны HR. Минимизированы риски ошибок при создании заявок на подбор и предложений о работе, выстроена прозрачная аналитика по воронке подбора, доступная по нажатию одной кнопки. С «Потоком» мы не только сократили трудозатраты, но и провели масштабную работу по повышению лояльности кандидатов к бренду работодателя, сформировали внешний кадровый резерв для быстрого найма сотрудников на типовые вакансии», — сказала Дарья Ющенко, руководитель управления по подбору, адаптации и развитию персонала S8 Capital.

«Платформа «Поток» стала единым цифровым пространством, позволившим оперативно, прозрачно и комфортно для всех участников закрывать текущие вакансии и планировать новые, вести базу кандидатов. Функциональность платформы позволяет сопровождать бизнес-заказчиков и кандидатов на всех этапах подбора и найма», — отметил Максим Королев, руководитель направления «Подбор» HRTech-компании «Поток».