Получите все материалы CNews по ключевому слову
ГРИНН Корпорация МегаГРИНН
УПОМИНАНИЯ
|11.09.2025
|CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
|22.05.2024
|«МегаФон» расширяет продажи в 10 регионах России 1
|17.06.2019
|«Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в «Аргос 2003» 1
|12.07.2013
|В Курске состоялся Среднерусский экономический форум: итоги 2
|28.03.2013
|FIT автоматизировала новый гипермаркет «Линия» в Белгороде 2
|30.11.2012
|Первый белгородский "MediaMarkt" стал сороковым магазином сети в России 1
|18.10.2012
|Сеть MediaMarkt отрывает 7 новых магазинов 1
|04.07.2012
|Корпорация «Гринн» внедрила ВКС-софт «ВидеоМост» 3
|05.03.2009
|«Система Alfa» помогает ГРИНН управлять персоналом 1
|23.01.2007
|Автоматизированы три новых гипермаркета сети «Линия» 1
ГРИНН Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 394 2
|Борзилов Давид 77 1
|Беглов Александр 32 1
|Михайлов Александр 41 1
|Ханипов Александр 1 1
|Варичев Андрей 5 1
|Хомяк Юрий 38 1
|Андреев Александр 26 1
|Казначеев Александр 3 1
|Островский Алексей 8 1
|Курочкин Дмитрий 3 1
|Кушниренко Андрей 3 1
|Воронина Татьяна 1 1
|Ларионова Наталья 4 1
|Беликов Юрий 2 1
|Ларькина Зоя 1 1
|Тюрпенко Олег 1 1
|Гридасов Виктор 1 1
|Грешилов Николай 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.