ГРИНН Корпорация МегаГРИНН


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
22.05.2024 «МегаФон» расширяет продажи в 10 регионах России 1
17.06.2019 «Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в «Аргос 2003» 1
12.07.2013 В Курске состоялся Среднерусский экономический форум: итоги 2
28.03.2013 FIT автоматизировала новый гипермаркет «Линия» в Белгороде 2
30.11.2012 Первый белгородский "MediaMarkt" стал сороковым магазином сети в России 1
18.10.2012 Сеть MediaMarkt отрывает 7 новых магазинов 1
04.07.2012 Корпорация «Гринн» внедрила ВКС-софт «ВидеоМост» 3
05.03.2009 «Система Alfa» помогает ГРИНН управлять персоналом 1
23.01.2007 Автоматизированы три новых гипермаркета сети «Линия» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

ГРИНН Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:

Luxsoft - ФИТ - FIT - ранее France Informatique & Technologie 23 2
МегаФон 9587 1
VideoMost - ВидеоМост 277 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1512 1
Spirit DSP - Спирит Корп 472 1
Гэндальф - Gendalf 89 1
Аргос НПФ 8 1
Информконтакт консалтинг - Alfa system 24 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 2
ГПБ - Газпромбанк 1143 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 505 1
X5 Group - Перекрёсток 594 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 115 1
Комус 103 1
Аргос 2003 2 1
Курск-Строй НПП 1 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Курскпромтеплица 2 1
Карусель ТЦ 1 1
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 73 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1045 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2410 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5032 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 343 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 887 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3322 1
Аксессуары 4049 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 591 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1125 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2571 1
Luxsoft - ФИТ - FIT Gestori САУРП 22 2
Гэндальф - Скан-Архив 41 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 498 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
Минцифры РФ - Госключ 176 1
Omron POS 5 1
Орловский Виктор 394 2
Борзилов Давид 77 1
Беглов Александр 32 1
Михайлов Александр 41 1
Ханипов Александр 1 1
Варичев Андрей 5 1
Хомяк Юрий 38 1
Андреев Александр 26 1
Казначеев Александр 3 1
Островский Алексей 8 1
Курочкин Дмитрий 3 1
Кушниренко Андрей 3 1
Воронина Татьяна 1 1
Ларионова Наталья 4 1
Беликов Юрий 2 1
Ларькина Зоя 1 1
Тюрпенко Олег 1 1
Гридасов Виктор 1 1
Грешилов Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 7
Россия - ЦФО - Курская область 679 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 393 3
Германия - Федеративная Республика 12857 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 579 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 674 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 857 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1307 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 512 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 381 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Европа 24508 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1768 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Китай - Тайвань 4086 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Украина 7733 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1657 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 445 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 284 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 344 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 244 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 212 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 124 1
Россия - ЦФО - Брянская область 369 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 115 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 240 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5945 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1147 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Паспорт - Паспортные данные 2674 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1394 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 540 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1217 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 751 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2868 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1305 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 429 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

