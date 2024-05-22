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«МегаФон» расширяет продажи в 10 регионах России

«МегаФон» объявляет об одновременном запуске проектов по продаже своих сим-карт («МегаФон» и Yota) в магазинах сети гипермаркетов «Линия», а также розничных точках компании «Комус». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сим-карты теперь можно приобрести в сети гипермаркетов «Линия» (27 гипермаркетов; входит в корпорацию «ГРИНН»). Гипермаркеты сети расположены в Орловской, Брянской, Тульской, Курской, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.

Кроме того, в рамках пилотного проекта по реализации сим-карт «МегаФона» и Yota началось сотрудничество с компанией «Комус» (комплексный поставщик товаров для офиса и бизнеса; основан в 1991 г.). Компания владеет одноименной розничной сетью, состоящей из более чем 100 магазинов в 30 российских регионах. Старт первого этапа совместного проекта предусматривает реализацию продукции «МегаФона» и Yota в 52 магазинах Московского региона.

Таким образом, расширение географии продаж распространяется на 10 регионов, входящих в Центральный Федеральной Округ.

В рамках запуска новым абонентам предложены сим-карты стоимостью 150 руб. Вся сумма, потраченная абонентом на приобретение сим-карты, автоматически поступает на счет в момент ее активации. Абоненты «МегаФона» могут выбрать удобный для них тарифный план.

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Абоненты Yota могут сформировать свой собственный тариф исходя из личных потребностей в услугах голосовой связи, интернета и даже отдельных, наиболее часто используемых приложений.

Активация сим-карт происходит на сайтах «МегаФона» и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтвержденных паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим-карты невозможна.

«Мы постоянно улучшаем представленность наших продуктов во всех каналах продаж для того, чтобы у существующих и потенциальных клиентов МегаФона был максимально удобный доступ к услугам. Мы продолжаем переговоры как с федеральными, так и с региональными ритейлерами и обеспечиваем масштабирование данного направления бизнеса», — сказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

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