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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бенгин Владимир



02.01.2025 На сетевую защиту пришлась четверть ИБ-расходов 1
19.11.2024 Владимир Бенгин, ГК «Солар»: большая часть утечек не публикуется в открытом доступе 1
19.02.2024 Минцифры ищет руководителя ИБ-департамента 2
29.11.2023 Легализация «белых» хакеров в России откладывается. Силовики резко против. Под угрозой программы Bug Bounty 1
13.11.2023 Из Минцифры ушел глава департамента, отвечающего за кибербезопасность 1
14.04.2023 Минцифры подвело итоги первого этапа всероссийской программы кибергигиены 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
08.12.2022 В России собираются ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных. Путин поддержал идею 1
07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
29.11.2022 Минцифры и «РТК-Солар» запустили новые спецпроекты по киберграмотности 1
22.11.2022 Минцифры провело исследование уровня киберграмотности россиян 1
18.11.2022 На портале mos.ru можно узнать о том, как защититься от киберугроз 1
01.11.2022 Белые хакеры на защите страны: десятая кибербитва Standoff пройдет в Москве 22–24 ноября 1
25.10.2022 «Госуслуги» помогут пользователям узнать больше о правилах кибербезопасности 1
10.10.2022 Минцифры запустило спецпроекты по борьбе с киберугрозами для граждан 1
01.08.2022 Минцифры запустило всероссийскую программу кибергигиены 1
08.06.2022 РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасности 1
19.05.2022 В России штрафы за утечку персональных данных увеличатся в миллионы раз 2
16.05.2022 Минцифры и «Ростелеком-Солар» разработали курс повышения навыков ИБ для сотрудников ведомства 1
01.02.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
18.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 1
22.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
09.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
30.11.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
21.06.2021 Минцифры переманило в штат топ-менеджера знаменитой ИБ-компании 2
13.11.2019 Positive Technologies: время работы в SIEM выросло у 62% специалистов по информационной безопасности 1
20.07.2017 Новая версия MaxPatrol SIEM успешно выявляет угрозы класса WannaCry и NotPetya 1
21.09.2016 Positive Technologies выпустила на рынок MaxPatrol SIEM LE для СМБ 1
29.04.2016 Positive Technologies выпустила новую версию системы сбора и анализа событий ИБ MaxPatrol SIEM 1

Публикаций - 34, упоминаний - 37

Бенгин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 8
Ростелеком 9700 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 2
Yandex - Яндекс 7339 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
InnoSTage - Инностейдж 140 2
Fraudex - Фродекс 17 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 1
ДОК 828 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24625 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 43 1
HackerOne 31 1
Электросвязь 268 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 12
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 12
Bayer AG - Байер 83 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 12
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 12
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 8
ГПБ - Газпромбанк 1084 7
МКБ - Московский кредитный банк 558 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 7
Северсталь ПАО - Severstal 478 7
Абсолют Банк 230 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 5
ФосАгро 126 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 5
LinkedIn 635 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 9 2
Первый Инвестиционный Банк 4 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 13
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 7
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 18
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 13
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 12
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 10
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 8
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 7
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 6
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 5
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 5
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 5
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 5
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 163 5
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 4
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 3
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 202 3
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 6
Минцифры РФ - КиберЗОЖ 5 4
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 146 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 1
Microsoft Windows 15656 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 47 1
Корзун Александр 12 12
Мельников Максим 31 12
Луганцев Александр 51 12
Демидов Сергей 127 12
Нуйкин Андрей 47 12
Горбатько Александр 105 12
Путин Сергей 63 12
Дилбарян Павел 26 12
Палей Лев 50 12
Мусич Роман 28 12
Курбатов Владимир 35 12
Гадарь Дмитрий 26 12
Воробьев Артем 26 12
Севостьянов Александр 15 12
Ерин Андрей 22 12
Шойтов Александр 78 8
Василенко Александр 89 7
Войлуков Алексей 18 7
Касимов Вячеслав 29 7
Плешков Алексей 67 7
Степанов Андрей 30 7
Ляпунов Игорь 121 7
Гусев Сергей 42 7
Ложкин Руслан 34 7
Янов Алексей 8 7
Кульпин Андрей 7 6
Чулков Олег 11 5
Контемиров Юрий 32 5
Костров Дмитрий 30 5
Лысенко Юрий 33 5
Королев Максим 19 5
Маслов Олег 12 5
Митенков Алексей 20 4
Сычев Артем 73 3
Филиппов Максим 48 2
Шадаев Максут 1008 2
Зарубин Антон 5 2
Никонов Андрей 5 2
Кандыбович Дмитрий 17 2
Киселёв Андрей 12 2
Россия - РФ - Российская федерация 144197 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 12
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 9
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 2
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
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Киберучения 92 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 348 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 13
Gartner - Гартнер 3556 5
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 12
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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