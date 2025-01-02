Бенгин Владимир
Бенгин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 7
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
|Корзун Александр 12 12
|Мельников Максим 31 12
|Луганцев Александр 51 12
|Демидов Сергей 127 12
|Нуйкин Андрей 47 12
|Горбатько Александр 105 12
|Путин Сергей 63 12
|Дилбарян Павел 26 12
|Палей Лев 50 12
|Мусич Роман 28 12
|Курбатов Владимир 35 12
|Гадарь Дмитрий 26 12
|Воробьев Артем 26 12
|Севостьянов Александр 15 12
|Ерин Андрей 22 12
|Шойтов Александр 78 8
|Василенко Александр 89 7
|Войлуков Алексей 18 7
|Касимов Вячеслав 29 7
|Плешков Алексей 67 7
|Степанов Андрей 30 7
|Ляпунов Игорь 121 7
|Гусев Сергей 42 7
|Ложкин Руслан 34 7
|Янов Алексей 8 7
|Кульпин Андрей 7 6
|Чулков Олег 11 5
|Контемиров Юрий 32 5
|Костров Дмитрий 30 5
|Лысенко Юрий 33 5
|Королев Максим 19 5
|Маслов Олег 12 5
|Митенков Алексей 20 4
|Сычев Артем 73 3
|Филиппов Максим 48 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Зарубин Антон 5 2
|Никонов Андрей 5 2
|Кандыбович Дмитрий 17 2
|Киселёв Андрей 12 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 13
|Gartner - Гартнер 3556 5
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
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