Минцифры переманило в штат топ-менеджера знаменитой ИБ-компании

Экс-сотрудник ИБ-компании Positive Technologies Владимир Бенгин назначен главной Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России. В Positive Technologies он проработал более шести лет. Обязанности Бенгига на новой должности неизвестны, а его отдел отвечает за развитие федпроекта «Информационная безопасность».

Из ИБ-компании в министерство

В Департаменте обеспечения кибербезопасности (ДОК) российского Минцифры назначен новый руководитель. Им стал выходец из ИБ-компании Positive Technologies Владимир Бенгин.

Как сообщили CNews представители Минцифры, Бенгин был назначен на эту должность 18 июня 2021 г. До него временным исполняющим обязанности директора ДОК был Дмитрий Реуцкий. Какие обязанности будет выполнять Бенгин на новой должности, представители Минцифры не сообщили.

После назначения Бенгина на пост главы ДОК Минцифры Реуцкий стал одним из двух его заместителей. Вторым заместителем является Герман Ширапов.

В компании Positive Technologies Владимир Бенгин, согласно его странице в LinkedIn, работал с января 2015 г. На сайте Минцифры указано, что в эту компанию он пришел в 2014 г.

Владимир Бенгин ушел из Positive Technologies в Минцифры после более шести лет работы

В Positive Technologies Бенгин начал карьеру с должности руководителя отдела поддержки продаж. В 2019 г. он перешел на пост директора по развитию продуктового направления.

На странице Бенгина в LinkedIn говорится, что он работает в Positive Technologies до сих пор. На запрос CNews о причинах его ухода представители компании на момент публикации материала ответить не смогли.

Чем занимается Департамент обеспечения безопасности

Подразделение Минцифры, которое возглавил Владимир Бенгин, одно основное направление работы. ДОК отвечает за развитие федерального проекта «Информационная безопасность», входящего в состав нацпрограммы «Цифровая экономика».

Курирует развитие проекта новый замминистра связи Александр Шойтов. Он был назначен на эту должность в апреле 2021 г.

Александр Шойтов

Структура ДОК включает в себя шесть отделов. В список входят отделы администрирования проектов в сфере обеспечения информационной безопасности и противодействия угрозам кибермошенничества, отделы развития и внедрения отраслевых стандартов в сфере информационной безопасности и обеспечения информационной безопасности в единой сети электросвязи. Оставшиеся два подразделения – это отдел повышения уровня защищенности объектов критической информационной инфраструктуры и отдел методического обеспечения защиты государственных информационных систем и ресурсов.

Биография Владимира Бенгина

Владимир Бенгин родился в 1988 г. В 2010 г. он окончил Национальный исследовательский ядерный университет НИЯУ МИФИ по специальности «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».

Согласно его странице в LinkedIn, первым местом его работы стала компания ООО «Кабест», основанная в Москве в 2008 г. Ее основной вид деятельности по ОКВЭД – «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая».

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В этой компании Бенгин проработал с июля 2011 г. по июль 2013 г., занимая различные должности. В частности, он был главным специалистом отдела внедрения, а позже стал заместителем этого отдела. В его задачи входили проектирование и внедрение комплексных ИБ-систем.

В июле 2013 г. Бенгин перешел в компанию ЗАО «Холдинг прогесс» на должность замначальника отдела внедрения ИБ-систем. Его карьера в ней завершилась в декабре 2014 г., после чего Бенгин перешел в Positive Technologies.

Если в «Кабест» Бенгин проработал немногим более двух лет, а «Холдинг Прогресс он отдал полтора года жизни, то карьера в Positive Technologies длилась у него значительно дольше. В этой компании Бенгин работал почти 6,5 лет.

Кадровые перестановки в Мицифры

Во II квартале 2021 г. к работе в российском Минцифры приступили не только Бенгин и Шойтов. В начале июня 2021 г. СNews писал, что замминистра цифрового развития Евгений Кисляков покинул свой пост. Теперь он будет курировать цифровизацию Пенсионного фонда. Кисляков отвечал за нацпрограмму «Цифровая экономика» и один из ее федпроектов – «Цифровые технологии».

На место Евгения Кислякова пришел Николай Яцеленко. Как и в случае с Бенгиным, информации о его должностных обязанностях пока нет.

Николай Яцеленко

Яцеленко имеет опыт работы в Минцифры. В сентябре 2006 г. он пришел Мининформсвязи (так раньше называлось Минцифры), где занимал должность начальника отдела государственных и региональных программ. После преобразования министерства в Минкомсвязи в 2008 г. был назначен начальником отдела программ развития. Напомним, что Минкомсвязи было переименовано в Минцифры в сентябре 2020 г.

В ноябре 2008 г. Яцеленко ушел из министерства и вернулся в него ноябре 2012 г. Он стал замдиректора департамента координации информатизации, В июле 2013 г. Яцеленко возглавил этот департамент.

На новой должности Яцеленко отвечал за методическую поддержку госорганов по вопросам планирования, создания и использования ИКТ в их работе, а также организацию экспертизы проектов по информатизации. Осенью 2018 г. покинул свой пост.