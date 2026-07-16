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Зарубин Антон
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Зарубин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Бенгин Владимир 38 2
|Михалев Евгений 98 1
|Беляев Владислав 103 1
|Платонов Михаил 42 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Кастильо Игорь 24 1
|Лыжин Дмитрий 8 1
|Алексин Михаил 18 1
|Гегамов Николай 18 1
|Семенов Дмитрий 18 1
|Потапов Сергей 30 1
|Кудрявцев Павел 9 1
|Пономарева Ксения 7 1
|Сардарян Роберт 19 1
|Журютин Михаил 9 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Носов Николай 13 1
|Мехришвили Александр 11 1
|Кадыков Роман 15 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Поярков Александр 2 1
|Локтев Александр 9 1
|Семчуков Валерий 7 1
|Амелькин Андрей 3 1
|Пращикин Сергей 3 1
|Рубцов Николай 3 1
|Селезнев Константин 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.