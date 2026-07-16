Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197920
ИКТ 15269
Организации 11718
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26995
Персоны 86275
География 3104
Статьи 1578
Пресса 1311
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

Зарубин Антон

СОБЫТИЯ


16.07.2026 Студенты НИУ ВШЭ получили доступ к облачным ресурсам VK Cloud для работы над учебными и научными проектами 1
29.11.2022 Минцифры и «РТК-Солар» запустили новые спецпроекты по киберграмотности 1
10.10.2022 Минцифры запустило спецпроекты по борьбе с киберугрозами для граждан 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
26.05.2016 Медиапортал.рф разместится в «облаке» Inoventica 1
12.05.2015 Инфрафонд РВК инвестировал в создание Центра трансфера технологий в Петербурге, ориентированного на телеком-проекты 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Зарубин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1336 2
Финам ИК - Финам Технология 6 1
Ростелеком 10904 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 503 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4924 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
Русагро Группа Компаний 379 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Инвитро - Invitro 83 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Paulig Group - Паулиг РУС 25 1
Кораблик-Р 20 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
DMI - Дятьково - Диэмай рус 6 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 1
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13717 2
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3629 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5626 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3191 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64660 3
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 594 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34661 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17929 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26002 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25427 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24275 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 436 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22829 2
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 192 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9873 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10608 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22119 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18036 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12812 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1252 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3119 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10269 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2603 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3301 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7155 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2959 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9269 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6947 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 374 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14195 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 607 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3175 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12779 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13176 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8578 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6205 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6415 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18269 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26212 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14728 1
Трансфер технологий 161 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1091 1
Минцифры РФ - КиберЗОЖ 5 2
Google YouTube - Видеохостинг 2992 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 279 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6225 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 176 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 186 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 237 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Бенгин Владимир 38 2
Михалев Евгений 98 1
Беляев Владислав 103 1
Платонов Михаил 42 1
Ляпунов Игорь 132 1
Кастильо Игорь 24 1
Лыжин Дмитрий 8 1
Алексин Михаил 18 1
Гегамов Николай 18 1
Семенов Дмитрий 18 1
Потапов Сергей 30 1
Кудрявцев Павел 9 1
Пономарева Ксения 7 1
Сардарян Роберт 19 1
Журютин Михаил 9 1
Пашенцев Виталий 11 1
Носов Николай 13 1
Мехришвили Александр 11 1
Кадыков Роман 15 1
Адмиральский Сергей 39 1
Поярков Александр 2 1
Локтев Александр 9 1
Семчуков Валерий 7 1
Амелькин Андрей 3 1
Пращикин Сергей 3 1
Рубцов Николай 3 1
Селезнев Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165320 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19456 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47429 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2519 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3033 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3564 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 1
Украина 7913 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1298 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1050 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 761 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57409 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33567 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4415 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2322 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10839 2
Образование в России 2775 1
Черкизон - Черкизовский рынок 178 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6569 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6693 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12255 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 497 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 426 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 230 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2731 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5741 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21515 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2301 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 101 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1530 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15957 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18070 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8887 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2557 1
Информатика - computer science - informatique 1185 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3844 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 487 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 32 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще