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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201111
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Рубцов Николай

СОБЫТИЯ


15.09.2026 «МегаФон» прокачал связь на севере Нижегородской области 1
03.11.2022 Почти 150 произведений вологодских авторов доступны в цифровом формате в сервисе «Строки» от МТС 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
27.03.2014 Аналитики обвинили российские рынки и магазины в торговле компьютерами с пиратским ПО 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Рубцов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Финам ИК - Финам Технология 6 1
МегаФон 10890 1
Microsoft Corporation 25838 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 2
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2982 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
Русагро Группа Компаний 386 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Инвитро - Invitro 84 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 137 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Paulig Group - Паулиг РУС 25 1
Кораблик-Р 20 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
DMI - Дятьково - Диэмай рус 6 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 1
Ассоциация облачно-ориентированных технологий - Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий - АОТ - RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18206 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6513 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6768 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8411 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1270 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15513 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3426 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3381 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1575 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17070 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7287 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6297 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14379 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29832 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12958 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2753 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13071 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 932 1
Podcasts - Подкастинг 327 1
ByteDance - TikTok 360 1
Microsoft Windows 16965 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
Астафьев Виктор 3 1
Зарубин Антон 6 1
Gurnah Abdulrazak - Гурна Абдулразак 1 1
Северянин Игорь 2 1
Шаламов Варлам 1 1
Батюшков Константин 1 1
Гиляровский Владимир 1 1
Тендряков Владимир 1 1
Шевердин Владимир 15 1
Клюев Николай 1 1
Михалев Евгений 98 1
Беляев Владислав 104 1
Платонов Михаил 42 1
Кастильо Игорь 24 1
Лыжин Дмитрий 8 1
Алексин Михаил 18 1
Гегамов Николай 18 1
Семенов Дмитрий 19 1
Потапов Сергей 30 1
Кудрявцев Павел 9 1
Пономарева Ксения 7 1
Сардарян Роберт 19 1
Журютин Михаил 9 1
Пашенцев Виталий 11 1
Носов Николай 13 1
Мехришвили Александр 11 1
Кадыков Роман 15 1
Адмиральский Сергей 39 1
Черный Алексей 25 1
Поярков Александр 2 1
Фарукшин Тимур 26 1
Береснев Дмитрий 19 1
Пантелеев Антон 26 1
Семчуков Валерий 7 1
Амелькин Андрей 3 1
Пращикин Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 3
Армения - Республика 2463 1
Беларусь - Белоруссия 6331 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 806 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 282 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2321 1
Украина 7944 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6656 2
Черкизон - Черкизовский рынок 179 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 432 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2791 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27515 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5144 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 977 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1830 1
N+1 - Издание 188 1
IDC - International Data Corporation 4997 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
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