Почти 150 произведений вологодских авторов доступны в цифровом формате в сервисе «Строки» от МТС

Компания МТС представила сервис цифровых книг «Строки» с полным каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями и авторскими подкастами, а также собственным издательством.

Каталог библиотеки включает в себя сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов, в том числе произведения классиков русской и советской литературы, уроженцев Вологодчины и тех, чья жизнь была тесно связана с «Душой Русского Севера»: Константина Батюшкова, Игоря Северянина, чье отрочество прошло в Череповце, Владимира Гиляровского, Варлама Шаламова, Николая Клюева, Николая Рубцова, рожденного в селе Никольское Тотемского района, Владимира Тендрякова, писателя-фронтовика Виктора Астафьева. В библиотеке «Строк» представлено почти 150 произведений авторов Вологодской земли. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Также под новым брендом «Строки» выпускают оригинальный контент и на эксклюзивных правах издают зарубежные бестселлеры, в том числе романы «Рай» и «Посмертие» нобелевского лауреата по литературе 2021 г. Абдуларзака Гурны. Книги выходят как в электронном, так и в бумажном варианте. Издательство планирует развивать направления нон-фикшна, исторической литературы, сентиментальной прозы и детской литературы.

Кроме того, редакция «Строк» публикует подкасты на актуальные темы с российскими медиа и независимыми авторами: «Это сигнал» от ведущего научно-популярного медиа N+1, «Тьфу-тьфу-тьфу» от просветительского проекта Arzamas, «Зависимость» от студии «Либо/Либо» с Ликой Кремер, «Литра в кармане» с детскими писателями и педагогами, «Живая библиотека» о социальных вопросах от медиапортала «Такие дела» и многое другое.

Эксклюзивно в сервисе в электронном и аудиоформате вышли документальный роман «Мост в небеса» от автора всемирного бестселлера «Американская грязь» Дженин Камминс, «Книга ночи» – новинка от автора «Жестокого принца» Холли Блек и одна из самых ожидаемых TikTok-сенсаций – романтическая комедия «Гипотеза любви» Али Хейзелвуд.

«Вологодский край всегда отличался особым отношением к художественной словесности и богатством литературной жизни. Вологодская земля стала родиной многих признанных классиков литературы и талантливых авторов. Именами поэтов и писателей названы улицы, школы Вологодской области, в их честь установлены памятники. Легко узнаваемы в произведениях многих авторов деревни Вологодчины, реальными выглядят персонажи произведений. Сервис “Строки” от МТС позволит жителям региона знакомиться не только с классической, но и лучшей современной российской и зарубежной литературой. А современный формат подачи привлечет не только взрослых, но и подрастающее поколение», – сказал Владимир Шевердин, директор МТС в Вологодской области.

Отечественные разработчики создадут замену Microsoft System Center Инновации для промышленности

Жители Вологодской области могут покупать книги поштучно или выбрать один из трех вариантов подписки, который больше подходит под индивидуальный темп чтения.

Сервис «Строки» запустился на базе существующей «МТС библиотеки» и получил обновленный интерфейс с новым функционалом и улучшенной навигацией по каталогу. С помощью новых мультикарточек пользователи смогут быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций – сервис будет анализировать предпочтения пользователя и предлагать ему новые интересные книги.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.