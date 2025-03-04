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Шевердин Владимир
Шевердин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12829 11
|Samsung Electronics 10297 1
|Huawei 3962 1
|Apple Inc 12159 1
|LG Electronics 3620 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5683 1
|ZTE Corporation 749 1
|Sony 6555 1
|HTC Corporation 1499 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3967 1
|CommuniGate Systems - СталкерСофт 179 1
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 336 1
|РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 2
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
|МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 133 1
|Вологодский текстильный комбинат 1 1
|Рубцов Николай 3 1
|Астафьев Виктор 3 1
|Gurnah Abdulrazak - Гурна Абдулразак 1 1
|Северянин Игорь 2 1
|Шаламов Варлам 1 1
|Батюшков Константин 1 1
|Гиляровский Владимир 1 1
|Тендряков Владимир 1 1
|Евграфов Владимир 1 1
|Клюев Николай 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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