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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шевердин Владимир


04.03.2025 Череповецкий государственный университет оцифровал образовательный процесс с помощью отечественной платформы 1
22.11.2023 Цифровой гид МТС поможет туристам спланировать путешествие по Вологодской области 1
11.04.2023 Связь МТС впервые появилась в селе Нелазское Череповецкого района 1
10.03.2023 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Вологде 1
01.02.2023 Спрос на облачные решения у предпринимателей Вологодской области вырос в три раза 1
24.11.2022 Высокоскоростной интернет МТС появился на берегах древнего торгового пути 1
03.11.2022 Почти 150 произведений вологодских авторов доступны в цифровом формате в сервисе «Строки» от МТС 1
01.09.2022 МТС разогнала мобильный интернет в малых населенных пунктах Вологодской области 1
30.06.2022 МТС прокачала сеть на источниках «живой воды» 1
23.08.2016 Сеть 4G МТС появилась в 14 населенных пунктах Вологодской области 1
02.07.2014 МТС запустила сеть 4G в Вологде 1
30.03.2010 МТС запустил 3G в Вологде и Череповце 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Шевердин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12829 11
Samsung Electronics 10297 1
Huawei 3962 1
Apple Inc 12159 1
LG Electronics 3620 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5683 1
ZTE Corporation 749 1
Sony 6555 1
HTC Corporation 1499 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3967 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 179 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 336 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 133 1
Вологодский текстильный комбинат 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51168 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7814 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27983 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5815 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66957 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16054 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5332 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11249 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8303 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6471 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8108 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15853 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6664 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12647 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9401 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 2
Podcasts - Подкастинг 257 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1008 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24626 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1840 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2934 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12832 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12596 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1474 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3774 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8521 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11142 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6763 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1079 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2796 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1487 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4912 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1005 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7109 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12739 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24332 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10599 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 3
ByteDance - TikTok 260 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 241 1
МТС Big Data 276 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
МТС Планшет 21 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 142 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Рубцов Николай 3 1
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Gurnah Abdulrazak - Гурна Абдулразак 1 1
Северянин Игорь 2 1
Шаламов Варлам 1 1
Батюшков Константин 1 1
Гиляровский Владимир 1 1
Тендряков Владимир 1 1
Евграфов Владимир 1 1
Клюев Николай 1 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 695 11
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 251 7
Россия - РФ - Российская федерация 145750 6
Армения - Республика 2297 5
Беларусь - Белоруссия 5727 5
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 326 4
Россия - СЗФО - Вологодская область - Великий Устюг 41 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Белозерск 13 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6319 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18722 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5910 3
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5186 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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