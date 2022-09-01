МТС разогнала мобильный интернет в малых населенных пунктах Вологодской области

МТС сообщила об усилении сети и расширении покрытия высокоскоростного интернета в малых населенных пунктах Вологодской области. Мобильный интернет МТС на скорости до 50 Мбит/с впервые стал доступен в деревнях Ида Бабушкинского района и Великий Двор Тотемского района. Также в результате модернизации оборудования в два раза выросла скорость мобильного интернета еще в семи населенных пунктах Вологодской области, в самом маленьком из которых проживает всего 12 человек.

Высокоскоростной интернет МТС пришел на берега реки Печеньга, что в переводе значит «сосновая река». Жителям поселка Великий Двор Тотемского района стали доступны все современные цифровые сервисы на больших скоростях: госуслуги, отслеживание почтовых отправлений, звонки по видеосвязи, просмотр кино в хорошем качестве.

Благодаря установке нового телеком-оборудования МТС смогут оставаться на связи рабочие, приезжающие на лесозаготовки в «сердце» северных лесов – деревню Ида. У сезонных работников и местных жителей появилась возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом, смотреть кино, сериалы и спортивные программы в онлайн-кинотеатрах, общаться по видеосвязи в мессенджерах и социальных сетях.

Также в результате модернизации оборудования 4G-интернет МТС стал доступен в малых населенных пунктах Вологодской области – в деревне Домшино Шекснинского района, Воробьево Сокольского района, Фоминское Тотемского района, Великий Двор Бабушкинского района, Завражье Никольского района, а также в поселках Новокемский Вашкинского и Сусоловка Великоустюгского районов. Теперь почти 3 тыс. жителей этих населенных пунктов могут в полном объеме использовать все преимущества высокоскоростного интернета, работать или учиться удаленно, загружать или скачивать «тяжелый» контент из сети.

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«Высокоскоростной интернет уже давно стал базовой необходимостью для комфортной жизни. Особенно актуально находиться на связи жителям малых населенных пунктов с затрудненной транспортной доступностью. Мобильная связь и интернет – это возможность узнать актуальную информацию по любым вопросам, дистанционно обратиться в государственные организации, оставаться на связи с родными и друзьями. В этом году мы модернизировали оборудование в ряде малых населенных пунктов Череповецкого, Шекснинского и Великоустюгского районов и продолжаем работать над тем, чтобы связь МТС была доступна всем жителям Вологодской области», – сказал Владимир Шевердин, директор МТС в Вологодской области.