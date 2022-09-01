Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

МТС разогнала мобильный интернет в малых населенных пунктах Вологодской области

МТС сообщила об усилении сети и расширении покрытия высокоскоростного интернета в малых населенных пунктах Вологодской области. Мобильный интернет МТС на скорости до 50 Мбит/с впервые стал доступен в деревнях Ида Бабушкинского района и Великий Двор Тотемского района. Также в результате модернизации оборудования в два раза выросла скорость мобильного интернета еще в семи населенных пунктах Вологодской области, в самом маленьком из которых проживает всего 12 человек.

Высокоскоростной интернет МТС пришел на берега реки Печеньга, что в переводе значит «сосновая река». Жителям поселка Великий Двор Тотемского района стали доступны все современные цифровые сервисы на больших скоростях: госуслуги, отслеживание почтовых отправлений, звонки по видеосвязи, просмотр кино в хорошем качестве.

Благодаря установке нового телеком-оборудования МТС смогут оставаться на связи рабочие, приезжающие на лесозаготовки в «сердце» северных лесов – деревню Ида. У сезонных работников и местных жителей появилась возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом, смотреть кино, сериалы и спортивные программы в онлайн-кинотеатрах, общаться по видеосвязи в мессенджерах и социальных сетях.

Также в результате модернизации оборудования 4G-интернет МТС стал доступен в малых населенных пунктах Вологодской области – в деревне Домшино Шекснинского района, Воробьево Сокольского района, Фоминское Тотемского района, Великий Двор Бабушкинского района, Завражье Никольского района, а также в поселках Новокемский Вашкинского и Сусоловка Великоустюгского районов. Теперь почти 3 тыс. жителей этих населенных пунктов могут в полном объеме использовать все преимущества высокоскоростного интернета, работать или учиться удаленно, загружать или скачивать «тяжелый» контент из сети.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться?
Защита данных

«Высокоскоростной интернет уже давно стал базовой необходимостью для комфортной жизни. Особенно актуально находиться на связи жителям малых населенных пунктов с затрудненной транспортной доступностью. Мобильная связь и интернет – это возможность узнать актуальную информацию по любым вопросам, дистанционно обратиться в государственные организации, оставаться на связи с родными и друзьями. В этом году мы модернизировали оборудование в ряде малых населенных пунктов Череповецкого, Шекснинского и Великоустюгского районов и продолжаем работать над тем, чтобы связь МТС была доступна всем жителям Вологодской области», – сказал Владимир Шевердин, директор МТС в Вологодской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти потратят 1,88 миллиарда на ИТ-системы контроля телефонных звонков

Ericsson закрывает представительство в России. Сотрудники будут уволены

Россияне изобрели хитрую антенну для сетей 5G. В других странах таких нет

Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины

Российский разработчик выложил ПО для видеоконференций в бесплатный бизнес-доступ

Кадровики «Мегафона» отказываются от SAP

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи

Показать еще

Наука

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики
Показать еще