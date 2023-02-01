Спрос на облачные решения у предпринимателей Вологодской области вырос в три раза

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала использование облачных сервисов вологодским бизнесом. Общее количество запросов на облачные решения МТС в 2022 г. увеличилось в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС,

Активнее всего услугами облачного провайдера интересовались промышленные и машиностроительные предприятия (37%), ИТ-компании и предприятия из сферы услуг (25%), а также энергетики и строители (по 12%).

Около 50% запросов на подключение облачных сервисов МТС от компаний региона в 2022 г. поступило на перенос систем в виртуальную инфраструктуру, включая размещение данных в сегменте IaaS 152-ФЗ. При этом некоторые компании практикуют комплексный подход, когда часть систем размещается в публичном облаке, а часть – в защищенном сегменте.

На втором месте по востребованности – спрос на услуги резервного копирования данных. Этот сервис позволяет создавать и хранить актуальные копии различных данных, например, клиентскую базу, архивы файловых и учетных систем, которые можно использовать для восстановления в случае сбоя из-за отключения электричества, вирусов и прочих нештатных ситуаций.

Замыкает тройку лидеров самых популярных запросов бизнеса услуга организации удаленного рабочего места Virtual Desktop Infrastructure (VDI). VDI представляет собой виртуальное рабочее место с отдельным набором приложений, программ, документов и доступов, которые хранятся на сервере — в ЦОД, а не на жестком диске компьютера. Подобный сервис позволяет сотруднику получить доступ к своему рабочему столу и корпоративным сервисам с любого устройства, вне зависимости от того, где он находится. При этом данные передаются по защищенным каналам связи, чтобы исключить риск их утечки.

«Облачные сервисы – это не просто возможность снизить затраты на оборудование, но и способ сохранить данные, продолжить работу в привычных системах, а также оперативно перестроить ИТ-инфраструктуру в условиях постоянных перемен. Это особенно актуально для промышленных и машиностроительных компаний Вологодской области: в облаке можно разместить систему управления предприятием, обрабатывать и хранить данные о производстве. Использование облаков снижает расходы на ИТ-решения также за счет возможностей масштабирования. Количество потребляемых ресурсов можно быстро увеличить на время – например, при пиковых нагрузках оборудования. Мы стараемся предложить клиентам оптимальное решение, в зависимости от масштабов бизнеса и задач, стоящих перед ним», – сказал директор МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.

В 2022 г. вологодские компании также начали активно тестировать облачные версии российских программ для офисной продуктивности. Например, Вологодский текстильный комбинат перенес корпоративные коммуникации на платформу CommuniGate Pro, которая позволяет пользоваться электронной почтой на ПК и смартфонах, передавать голосовые сообщения и видеофайлы больших объемов, а также хранить эти и другие данные и документы. Почтовый сервер Вологодского текстильного комбината развернут в защищенном сегменте облака #CloudMTS на почтовом домене клиента.

Как банкам всего за год перейти на импортонезависимую СУБД ИТ в банках

«Как и другие участники российского рынка, после ухода зарубежных производителей ПО «Вологодский текстильный комбинат» столкнулся с необходимостью искать альтернативные ИТ-решения. Это коснулось и выбора платформы корпоративных коммуникаций для выполнения базовых офисных задач. Мы одними из первых приняли решение о переходе на российского вендора, хотя и понимали, что этот проект будет сложным и предстоит много доработок. Вместе со специалистами #CloudMTS протестировали решение CommuniGate Pro в формате частной инсталляции, провели дополнительную настройку платформы под потребности нашего бизнеса. На данный момент системой пользуется около 100 сотрудников предприятия, отвечающих за продажи, закупки, логистику, бухгалтерию и другие процессы», – отметил финансовый директор «Вологодского текстильного комбината» Владимир Евграфов.

***

#CloudMTS входит в топ-5 ведущих облачных провайдеров России, по данным рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики IaaS 2022». Виртуальная инфраструктура #CloudMTS распределена между дата-центрами уровня Tier III, использует магистральные каналы связи МТС и защищена собственным центром мониторинга киберугроз SOC МТС.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.