Мёртвое море Асфальтовое море Содомское море


«Мёртвое море», 1882 год. Поленов Василий. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Результатом поездки для художника стали многочисленные наброски, рисунки и более ста живописных этюдов с изображением природы, архитектуры древнего Востока и местных типов. Поленов стремился к достоверной передаче в этих произведениях особенностей ландшафта, быта, костюмов, которые, по его убеждению, остались практически теми же, что и в I веке – при жизни Иисуса Христа. «Мёртвое море», 1882 год. Поленов Василий. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Результатом поездки для художника стали многочисленные наброски, рисунки и более ста живописных этюдов с изображением природы, архитектуры древнего Востока и местных типов. Поленов стремился к достоверной передаче в этих произведениях особенностей ландшафта, быта, костюмов, которые, по его убеждению, остались практически теми же, что и в I веке – при жизни Иисуса Христа.
СОБЫТИЯ


25.12.2025 «МегаФон» запустил новые базовые станции в Ялуторовском районе Тюменской области 1
26.02.2025 Над Тамбуканским озером заработала сеть МТС 1
11.10.2024 «МегаФон» развернул LTE-сеть на популярных тувинских озерах 1
13.07.2023 В высокий сезон МТС прокачала мобильную связь на солёных озерах Оренбуржья 1
13.06.2023 МТС первой обеспечила мобильной связью тувинское Мертвое море 1
30.06.2022 МТС прокачала сеть на источниках «живой воды» 1
26.05.2022 МТС запустила LTE на озере Эбейты к началу летнего турсезона 1
11.11.2021 Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам 2
14.05.2021 Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ 1
16.07.2012 В сервисе IP-телефонии YouMagic открыта нумерация Израиля и Лондона 1
31.05.2012 Что творится под Мертвым морем? 3
07.12.2011 История Мертвого моря: ученые рассчитали дату последней "смерти" 1
25.11.2011 Свитки Мертвого моря принадлежали древней секте евсеев 1
27.09.2011 Google разместил свитки Мертвого моря в облаке 1
25.10.2010 Израиль и Google выкладывают Кумранские рукописи онлайн 1
25.04.2008 Новое подземелье Metin 2 1
11.09.2007 Найден тоннель времен Иисуса Христа 1
17.07.2007 Свиньи атаковали израильский ядерный центр в Димоне 1
25.09.2006 Цифровая реставрация спасла священный текст 1
19.04.2006 Мертвое море погибает 2
Публикаций - 22, упоминаний - 27

Мёртвое море и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14331 5
Google LLC 12285 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
МегаФон 9956 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3429 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9378 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6166 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 2
Оцифровка - Digitization 4937 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3306 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 1
Транспорт - Конвертоплан - Tiltrotor - винтокрылый летательный аппарат с поворотными двигателями - самолёт вертикального взлёта и посадки (СВВП) 20 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18352 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3109 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 362 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31848 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5945 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 254 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 347 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1277 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
Adobe Photoshop 793 2
МТС Big Data 312 2
Google App Engine 36 1
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
Apple iPhone 6 4862 1
Bromberg Gideon - Бромберг Гидеон 2 2
Синюгин Михаил 46 1
Шевердин Владимир 12 1
Симаткина Светлана 55 1
Хертек Экер 26 1
Васильев Евгений 128 1
Баштовой Алексей 13 1
Стак Александр 33 1
Израиль 2785 9
Россия - РФ - Российская федерация 157406 6
Израиль - Иерусалим 108 5
Ближний Восток - Иордан 33 4
Земля - планета Солнечной системы 10667 4
Армения - Республика 2373 3
Беларусь - Белоруссия 6043 3
Индийский океан - Красное море 36 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45853 2
Индия - Bharat 5710 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 136 2
Палестина 91 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 2
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 84 2
Россия - СФО - Республика Тыва 362 2
Аральское море - Арал 9 1
Израиль - Иерусалим - Храмовая Гора 3 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Великий Устюг 44 1
Азия Средняя - Амударья 4 1
Азия Средняя - Сырдарья 3 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 77 1
Германия - Федеративная Республика 12948 1
Средиземное море - Средиземноморье 203 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Южная Корея - Республика 6868 1
Япония 13556 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Нидерланды 3637 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Россия - СФО - Омская область 735 1
Греция - Греческая Республика 996 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8149 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 335 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 6
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 4
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 427 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 2
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 2
Философия - Philosophy 502 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 2
Английский язык 6881 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 2
Иридий - Iridium - химический элемент 17 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Аренда 2584 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1829 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 340 1
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 92 1
Металлы - Никель - Nickel 347 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 530 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 555 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
Геология - Ледник - Glacier 216 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 679 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 189 1
TerraDaily 141 2
Public Library of Science - PLOS 69 1
AP - Associated Press 2006 1
Scientific Reports 24 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 9 1
University of Haifa - Хайфский университет 7 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
