Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мёртвое море Асфальтовое море Содомское море
СОБЫТИЯ
Мёртвое море и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14331 5
|Google LLC 12285 2
|МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
|МегаФон 9956 1
|World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 2
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3429 1
|Adobe Photoshop 793 2
|МТС Big Data 312 2
|Google App Engine 36 1
|МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
|Apple iPhone 6 4862 1
|Bromberg Gideon - Бромберг Гидеон 2 2
|Синюгин Михаил 46 1
|Шевердин Владимир 12 1
|Симаткина Светлана 55 1
|Хертек Экер 26 1
|Васильев Евгений 128 1
|Баштовой Алексей 13 1
|Стак Александр 33 1
|TerraDaily 141 2
|Public Library of Science - PLOS 69 1
|AP - Associated Press 2006 1
|Scientific Reports 24 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410621, в очереди разбора - 730936.
Создано именных указателей - 188132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.