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МТС прокачала сеть на источниках «живой воды»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает об усилении сети и расширении покрытия высокоскоростного интернета в популярных местах отдыха, дачных и коттеджных поселках Вологодской области. Интернет на скорости до 50 Мбит/с стал доступен на территории крупных коттеджных поселков и дачных массивов, расположенных в Шекснинском, Череповецком, Великоустюгском районах, а также на территории санатория и детского санаторного лагеря «Бобровниково», славящихся собственными скважинами с минеральной водой. В результате модернизации оборудования скорость мобильного интернета в населенных пунктах и популярных локациях для летнего отдыха выросла в среднем на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Санаторий «Бобровниково» находится в 7 км от Великого Устюга, на базе санатория функционирует одноименный детский санаторный лагерь. Особенностью туристического объекта являются две скважины с минеральной водой, плотность соли которой равна плотности соли воды в Мертвом море. Для отдыхающих на источниках «живой воды» МТС модернизировала оборудование по всей территории санатория и населенного пункта. Теперь жители деревни и туристы могут пользоваться всеми современными цифровыми сервисами, дети и подростки – отправлять друзьям и родственникам фото и видео, вести стримы о жизни на каникулах, а родители – поддерживать связь с детьми во время летних смен в лагере.

Кроме того, МТС модернизировала оборудование в коттеджных, дачных поселках и популярных местах отдыха Вологодской области, в результате чего высокоскоростной мобильный интернет стал доступен на территории деревни Абаканово Череповецкого района и деревень Пача, Слизово, Демидово и Братково Шекснинского района Вологодской области. Теперь почти 3000 жителей этих населенных пунктов и отдыхающих могут пользоваться современными цифровыми сервисами, обмениваться фотографиями и созваниваться по видео с близкими, отдыхать за просмотром спортивных программ, кино и сериалов.

«Для комфортной работы и отдыха за городом мы продолжаем наращивать мощности мобильного интернета на территории Вологодской области – в пригородах, коттеджных поселках, крупных дачных сообществах, СНТ, санаториях и детских лагерях. Вологодская область привлекает туристов и отдыхающих круглый год, и это является значимым фактором для развития сети. С помощью технологии Big Data мы можем проанализировать, какие места отдыха особенно востребованы в высокий сезон и позаботиться об улучшении связи именно в этих локациях», — сказал Владимир Шевердин, директор МТС в Вологодской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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