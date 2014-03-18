Израиль - Иерусалим

на на аккадском языке. По мнению ученых, находку можно считать древнейшим документом из найденных в Иерусалиме . Раскопки проводились на территории между южной стеной Старого города и Городом Да

Фрагмент древней Библии вернут в Иерусалим тью древнего манускрипта "Кодекса Алеппо", содержащего книги Ветхого Завета и написанного в 920 г. н.э. писцом Шломо Бен Буяа в г. Тверии, расположенном на берегу Галилейского озера. Кодекс побывал в Иерусалиме, Каире, а с XIII в. постоянно пребывал в Сирии до 1947 года. В 1947 году Сэм Саббагх подобрал с пола горящей синагоги в г. Алеппо (Сирия) листок, который, как потом оказалось, являет