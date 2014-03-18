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Израиль Иерусалим
СОБЫТИЯ
|18.03.2014
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HP обвинили в нарушении прав человека за выпуск израильских е-паспортов
ота называется соучастие компании в углублении и закреплении этнической стратификации на территории Иерусалима. Израильская паспортная система стратифицирована: на западном берегу Иордана палес
|13.07.2010
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Письменный документ XIV в. до н. э. найден в Старом городе
на на аккадском языке. По мнению ученых, находку можно считать древнейшим документом из найденных в Иерусалиме. Раскопки проводились на территории между южной стеной Старого города и Городом Да
|12.11.2007
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Фрагмент древней Библии вернут в Иерусалим
тью древнего манускрипта "Кодекса Алеппо", содержащего книги Ветхого Завета и написанного в 920 г. н.э. писцом Шломо Бен Буяа в г. Тверии, расположенном на берегу Галилейского озера. Кодекс побывал в Иерусалиме, Каире, а с XIII в. постоянно пребывал в Сирии до 1947 года. В 1947 году Сэм Саббагх подобрал с пола горящей синагоги в г. Алеппо (Сирия) листок, который, как потом оказалось, являет
|09.02.2007
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Археологический аспект конфликта в Иерусалиме
Неожиданное начало строительных и археологических работ в районе Храмовой Горы в Иерусалиме вызвало бурю эмоций среди палестинцев и израильских арабов. Армия и полиция были в
|23.07.2004
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Иерусалим станет первым беспроводным городом Израиля
муниципалитет города и поддерживает корпорация Intel. Для успешной работы системы в масштабе всего Иерусалима надо разместить целый ряд беспроводных маршрутизаторов, каждый из которых сможет п
|23.07.2004
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Иерусалим станет первым беспроводным городом Израиля
муниципалитет города и поддерживает корпорация Intel. Для успешной работы системы в масштабе всего Иерусалима надо разместить целый ряд беспроводных маршрутизаторов, каждый из которых сможет п
|02.02.2001
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Интернет в Иерусалиме поделят между Израилем и Палестиной
министерстве связи Израиля, которое недавно заявило о своем несогласии в вопросе разделения сети в Иерусалиме. Связь в городе, по заявлению министерства, будет по-прежнему осуществлять Bezeq T
|02.02.2001
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Телекоммуникационая сеть в Иерусалиме может быть поделена между Израилем и Палестиной
министерстве связи Израиля, которое недавно заявило о своем несогласии в вопросе разделения сети в Иерусалиме. Связь в городе, по заявлению министерства, будет по-прежнему осуществлять Bezeq T
Израиль и организации, системы, технологии, персоны:
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