Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Израиль Иерусалим

Израиль - Иерусалим

«Вид Иерусалима», 1857 год. Чернецов Никанор. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Художник изображает панораму древнего города, центра трех мировых религий, с южной стороны, откуда приближались к нему путники. Приглушенные краски песочного оттенка передают состояние воздуха, насыщенного жаром безводной каменистой почвы. Очертания городских стен и построек, вздымающихся холмов и глубоких впадин тают, словно плавясь под беспощадным солнцем. «Вид Иерусалима», 1857 год. Чернецов Никанор. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Художник изображает панораму древнего города, центра трех мировых религий, с южной стороны, откуда приближались к нему путники. Приглушенные краски песочного оттенка передают состояние воздуха, насыщенного жаром безводной каменистой почвы. Очертания городских стен и построек, вздымающихся холмов и глубоких впадин тают, словно плавясь под беспощадным солнцем.
«Иерусалим ночью», 1830-е годы. Воробьев Максим. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Картина написана по впечатлениям от поездки на Святую землю и на основании натурного этюда. Художника поразила неожиданно увиденная с Елеонской горы панорама ночного Иерусалима, превращенного под воздействием лунного света в мистический библейский светозарный Небесный Град, сверкающий, словно камень смарагд, в ночном небе. «Иерусалим ночью», 1830-е годы. Воробьев Максим. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Картина написана по впечатлениям от поездки на Святую землю и на основании натурного этюда. Художника поразила неожиданно увиденная с Елеонской горы панорама ночного Иерусалима, превращенного под воздействием лунного света в мистический библейский светозарный Небесный Град, сверкающий, словно камень смарагд, в ночном небе.
«Вид Иерусалима», 1857 год. Чернецов Никанор. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Художник изображает панораму древнего города, центра трех мировых религий, с южной стороны, откуда приближались к нему путники. Приглушенные краски песочного оттенка передают состояние воздуха, насыщенного жаром безводной каменистой почвы. Очертания городских стен и построек, вздымающихся холмов и глубоких впадин тают, словно плавясь под беспощадным солнцем.

СОБЫТИЯ


18.03.2014 HP обвинили в нарушении прав человека за выпуск израильских е-паспортов

ота называется соучастие компании в углублении и закреплении этнической стратификации на территории Иерусалима. Израильская паспортная система стратифицирована: на западном берегу Иордана палес
13.07.2010 Письменный документ XIV в. до н. э. найден в Старом городе

на на аккадском языке. По мнению ученых, находку можно считать древнейшим документом из найденных в Иерусалиме. Раскопки проводились на территории между южной стеной Старого города и Городом Да
12.11.2007 Фрагмент древней Библии вернут в Иерусалим

тью древнего манускрипта "Кодекса Алеппо", содержащего книги Ветхого Завета и написанного в 920 г. н.э. писцом Шломо Бен Буяа в г. Тверии, расположенном на берегу Галилейского озера. Кодекс побывал в Иерусалиме, Каире, а с XIII в. постоянно пребывал в Сирии до 1947 года. В 1947 году Сэм Саббагх подобрал с пола горящей синагоги в г. Алеппо (Сирия) листок, который, как потом оказалось, являет
09.02.2007 Археологический аспект конфликта в Иерусалиме

Неожиданное начало строительных и археологических работ в районе Храмовой Горы в Иерусалиме вызвало бурю эмоций среди палестинцев и израильских арабов. Армия и полиция были в
23.07.2004 Иерусалим станет первым беспроводным городом Израиля

муниципалитет города и поддерживает корпорация Intel. Для успешной работы системы в масштабе всего Иерусалима надо разместить целый ряд беспроводных маршрутизаторов, каждый из которых сможет п
23.07.2004 Иерусалим станет первым беспроводным городом Израиля

муниципалитет города и поддерживает корпорация Intel. Для успешной работы системы в масштабе всего Иерусалима надо разместить целый ряд беспроводных маршрутизаторов, каждый из которых сможет п
02.02.2001 Интернет в Иерусалиме поделят между Израилем и Палестиной

министерстве связи Израиля, которое недавно заявило о своем несогласии в вопросе разделения сети в Иерусалиме. Связь в городе, по заявлению министерства, будет по-прежнему осуществлять Bezeq T
02.02.2001 Телекоммуникационая сеть в Иерусалиме может быть поделена между Израилем и Палестиной

министерстве связи Израиля, которое недавно заявило о своем несогласии в вопросе разделения сети в Иерусалиме. Связь в городе, по заявлению министерства, будет по-прежнему осуществлять Bezeq T

Публикаций - 109, упоминаний - 142

Израиль и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 7
9594 7
Microsoft Corporation 25775 6
Oracle Corporation 7074 5
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 4
SAP SE 5601 4
Apple Inc 13156 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
HP Inc. 5883 4
Google LLC 12690 4
Yahoo! 3726 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 3
Paltel Group - Palestine Telecommunications Company 3 2
Samsung Electronics 11065 2
Ростелеком 10948 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 2
Ciena 221 2
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 2
Paradox Interactive 136 2
Verizon - WorldCom 501 2
Rambus 246 2
Bezeq Israel Telecom - Bezeq Telecommunications - Безек - Безек Бейнлеуми 30 2
Иерусалимский технопарк 1 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
4HEAD Studios 8 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 1
Ростелеком - Астарта 12 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 3
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
Hadassah Medical - Хадасса Медикал 7 2
ИППО - Императорское православное палестинское общество 4 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Новый Иерусалим - государственный историко-художественный музей - музейно-выставочный комплексе 4 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 1
Dunkin’ Donuts - Данкин Донатс 3 1
Leorsa Group of Companies - Leorsa Innovations - Леорса 2 1
Принтбанк КБ 2 1
МЭИБ - Мосэксимбанк - Московский экспортно-импортный банк 1 1
Уральский трастовый банк 5 1
ЕСПО Фонд - Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество - Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Permira 21 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Kickstarter 136 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Volvo Cars 262 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Евросеть 1421 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Торий НПП 47 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Starbucks 91 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
Правительство Москвы - ДВМС Москвы - Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Фонд Росконгресс 24 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 5
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - ИКОМОС - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 3 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 242 3
Электронная библиотека - Electronic Library 265 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Оцифровка - Digitization 5185 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 290 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 2
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Stafory - робот Вера 377 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 2
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 2
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 91 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Sasser - Вредоносное ПО - сетевой червь 39 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 1
From Software - Dark Souls 32 1
Nintendo Wii U 75 1
CIH Чернобыль - Virus.Win9x.CIH - резидентный вирус 23 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 1
Fallout 170 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
VK - Яндекс.Дзен 258 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Linux FUSE 30 1
Microsoft DirectX 723 1
CUPS - Common Unix Printing System 26 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
Лихачев Дмитрий 9 3
Frumkin Amos - Фрумкин Амос 3 3
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Романова Елизавета 2 2
Rivet Robert - Ривет Роберт 13 2
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 2
Lewis Bernard - Льюис Бернард 4 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Gazit Ehud - Газит Эхуд 2 2
Романов Сергей 13 2
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 2
Willner Itamar - Вильнер Итамар 2 2
Полушкина Наталья 3 1
Бращенкова Анна 2 1
Черняев Владимир 1 1
Степашин Сергей 31 1
Черемин Сергей 17 1
Суконник Михаэль 8 1
Борисова Полина 13 1
Шульман Александр 8 1
Пономарева Ольга 6 1
Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 1
Aho Esko - Ахо Эско 9 1
Нехорошев Дмитрий 21 1
Claridge David - Клэридж Дэвид 1 1
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Никон - в миру Никита Минин (Минов) 1 1
Громова Анна 2 1
Фейгин Леонид 1 1
Девятый Григорий 1 1
Оганесян Юрий 6 1
Сартисон Янина 1 1
Самохин Геннадий 1 1
Stavrakopoulou Francesca - Ставракопуло Франческа 1 1
Семенчук Вячеслав 3 1
Бобылева Дарья 1 1
Zimbardo Philip - Зимбардо Филип 1 1
Sharon Eran - Шарон Эран 2 1
Ganor Amir - Ганор Амир 1 1
Milgram Stanley - Мильгрэм Стэнли 7 1
Буслов Владимир 1 1
Израиль 2856 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 38
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Европа 24964 11
Ближний Восток 3154 11
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 11
Франция - Французская Республика 8177 9
Палестина 94 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Израиль - Тель-Авив 123 8
Испания - Королевство 3840 7
Великобритания - Лондон 2432 6
Китай - Пекин - Beijing 1096 6
Ирак - Республика 709 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 6
Мёртвое море - Асфальтовое море - Содомское море 23 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Япония 13807 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Германия - Берлин 732 5
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Ливан - Ливанская Республика 201 4
Израиль - Хайфа 58 4
Ближний Восток - Иордан 33 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Индия - Bharat 5870 3
Польша - Варшава 111 3
Канада 5082 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
Филиппины - Республика 599 3
Египет - Арабская Республика 1100 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 16
Средневековье - Крестовые походы - The Crusades 89 12
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 7
Английский язык 7030 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 6
Металлы - Серебро - Silver 827 6
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 93 4
Металлы - Золото - Gold 1251 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 4
Религия 152 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 3
Зоология - наука о животных 2887 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 3
Средневековье - Средние века - Middle Ages 152 3
Молекула - Molecula 1102 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
AP - Associated Press 2007 6
Nature 832 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 3
Nanotechweb 92 2
Bulgarian Post 4 2
Public Library of Science - PLOS 71 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
Phys.org 972 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
NEWSru.com 229 2
Times 661 1
Wissenschaft 35 1
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
McClatchy 8 1
Nature Materials 20 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
News Corp - News Corporation 221 1
Total Telecom 613 1
PhysicsWeb 184 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
Internet Stock Report 994 2
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Datamonitor - The Black Book of Outsourcing 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
S&P 500 565 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Moody's Investors Service 136 1
Datamonitor 83 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 30
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 5
ВГБИЛ - Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино - Иностранка 4 3
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 3
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 2
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 13 2
University of Haifa - Хайфский университет 8 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
Иерусалимский институт Яд Ицхак Бен Цви 1 1
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 28 1
TUB - TU Braunschweig - Technical University of Braunschweig - Technische Universität Braunschweig - Брауншвейгский технический университет - Технический университет Брауншвейга 3 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
FAU Erlangen-Nürnber - University of Erlangen–Nuremberg - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена-Нюрнберга - Эрлангенский университет 6 1
Rijksuniversiteit Groningen - University of Groningen - Гронингенский университет - Университет Гронингена 15 1
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 1
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
Heidelberg University - Гейдельбергский университет - Университет Хайделберга 11 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
EVA Conferences - Electronic Visualisation and the Arts - Electronic Information, the Visual Arts and Beyond 3 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще