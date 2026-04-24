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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Оганесян Юрий

СОБЫТИЯ


24.04.2026 Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ 1
10.06.2011 Остров стабильности: российские ядерщики лидируют в гонке 2
08.04.2010 В Дубне синтезирован 117-й элемент таблицы Менделеева 1
06.05.2008 Новый сверхтяжелый элемент обнаружен в природе 1
18.10.2006 Элемент 118: нестабильность посреди "острова стабильности" 1
18.10.2006 Элемент 118: нестабильность посреди "острова стабильности" 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Оганесян Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 1
Торий НПП 47 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 417 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
FreePik 1841 1
Google TensorFlow 100 1
Python PyTorch 67 1
Флеров Георгий 2 1
Максимчук Анна 4 1
Оганесян Ашот 152 1
Путин Владимир 3454 1
Marinov Amnon - Маринов Амнон 1 1
Аветисян Арутюн 42 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Калифорния - Беркли 286 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 2
США - Калифорния 4829 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 1
Израиль - Иерусалим 109 1
Уран - планета Солнечной системы 550 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Израиль 2856 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 69 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Плутоний 40 1
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 201 1
Physical Review Letters 164 3
Российская газета 290 2
Phys.org 972 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews Мишень 186 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 6
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 18 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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