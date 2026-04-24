Индексная книга (каталог) CNews*
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Оганесян Юрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Оганесян Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Галактика - Корпорация 1545 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
|U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
|IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 3
|Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
|FreePik 1841 1
|Google TensorFlow 100 1
|Python PyTorch 67 1
|Флеров Георгий 2 1
|Максимчук Анна 4 1
|Оганесян Ашот 152 1
|Путин Владимир 3454 1
|Marinov Amnon - Маринов Амнон 1 1
|Аветисян Арутюн 42 1
|Physical Review Letters 164 3
|Российская газета 290 2
|Phys.org 972 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|CNews Мишень 186 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.