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Corel WordPerfect Office Corel Paradox реляционная СУБД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.08.2019 Что нужно знать о развитии СУБД 1
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» 1
28.11.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку 1
06.12.2013 Выходные с War of the Vikings 1
26.11.2013 Warlock 2: The Exiled. Скриншоты 1
22.11.2013 Magicka: Wizard Wars в России 1
08.10.2013 Warlock 2: The Exiled на "ИгроМире" 1
07.10.2013 Warlock 2 - продолжаем делить Арданию 1
05.02.2013 Дата выхода Impire 1
27.01.2013 Impire. Видео 1
30.03.2012 "Король Артур II" в продаже 1
21.03.2012 "Король Артур II" в печати 1
26.01.2012 Демоверсия King Arthur II 1
17.11.2011 King Arthur II. Скриншоты 1
16.09.2011 King Arthur II. Скриншоты 1
06.09.2011 Дата выхода King Arthur II 1
17.08.2011 "Европа III. Золотое издание" в печати 1
03.08.2011 "Европа III. Золотое издание" скоро 1
08.07.2011 Pirates of the Black Cove. Демо 1
13.04.2011 Magicka: Vietnam в продаже 1
01.04.2011 Magicka: Vietnam. Дата выхода и скриншоты 1
01.03.2011 Маги едут во Вьетнам 1
25.02.2011 "Транспортная империя" в продаже 1
23.02.2011 Cities in Motion в продаже 1
22.02.2011 "Magicka. Ну очень эпическая игра" в печати 1
17.02.2011 Демоверсия Cities in Motion 1
17.02.2011 Naval War: Arctic Circle. Анонс 1
15.02.2011 "Транспортная империя" в печати 1
08.02.2011 Cities in Motion. Скриншоты, видео, дата выхода 1
28.12.2010 "Mount & Blade. Эпоха турниров". Патч 1.134 1
19.10.2010 Lionheart: Kings' Crusade. Демо 1
11.08.2010 Демоверсия Victoria II 1
03.08.2010 "Виктория II" в печати 1
27.07.2010 Демоверсия Commander: The Conquest of the Americas 1
14.07.2010 Sword of the Stars 2. Видео 1
28.05.2010 Рынок офисных платформ: что привнесет Microsoft Office 2010 1
21.05.2010 "Majesty 2: Битвы Ардании" в продаже 1
11.05.2010 "Majesty 2: Битвы Ардании" в печати 1
20.04.2010 "Lead and Gold. Быстрые и мёртвые" в печати 1

Публикаций - 122, упоминаний - 122

Corel WordPerfect Office и организации, системы, технологии, персоны:

Paradox Interactive 136 102
9594 54
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 33
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 20
1С: Ino-Co 38 18
Nitro Games 25 9
TaleWorlds Entertainment 23 6
Corel Corporation 341 6
Frictional Games 19 5
Arrowhead Game Studios 4 4
Oracle Corporation 7074 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Cisco Systems 5372 2
Microsoft Corporation 25775 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 2
Ingram Micro 64 2
Google LLC 12690 2
Sphere 30 2
SWsoft - Standard & Western Software 49 2
Odin 33 2
ModernGigabyte 8 2
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 54 1
Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH 25 1
Lighthouse Interactive Game Publishing B.V. 18 1
Oracle - Sleepycat Software 6 1
Kerberos Productions 5 1
ADVSoft 5 1
SoftMaker 4 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Ashton-Tate 3 1
Battlegoat Studios 2 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
HP Inc. 5883 1
Red Hat 1378 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Intel Capital 148 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Vector Capital 15 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 43
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 8
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 4
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
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Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 4
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 246 4
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 3
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 3
Game balance - Игровой баланс 18 3
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 3
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
СУБД Реляционная - NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 38 1
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Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 6
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 6
Microsoft Visual FoxPro 19 5
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Linux OS 11533 5
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SAP Sybase 292 5
IBM Informix СУБД 135 5
Penumbra: Overture - Компьютерная игра (survival horror) 12 3
dBase 10 3
BattleGoat Studios - Supreme Ruler 4 3
Microsoft Office 4170 3
Corel WinZip - архиватор 54 2
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 28 2
Corel Mindjet MindManager 7 2
Corel Gravit - графический редактор 2 2
Corel Corporation - InterVideo WinDVD 26 2
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 2
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 2
Parallels Client - Parallels 2X RDP 12 2
Corel Paint Shop - Jasc Software - PaintShop Pro - PSP - графический редактор 31 2
Apple macOS 2419 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 2
Apple iPhone 6 4861 2
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 2
Parallels Access 26 2
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 13 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Google BigTable 7 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 39 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 1
Eclipse Foundation - Eclipse RCP - Eclipse Open Source Rich client platform (RCP) - язык программирования 6 1
Nuance Dragon NaturallySpeaking - Nuance Dragon Dictation 10 1
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 111 1
Mullins Craig - Муллинз Крейг 8 7
Белоусов Сергей 254 2
Зубарев Илья 27 2
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Ипатов Вадим 84 1
Кубликова Ирина 28 1
Стаханов Евгений 21 1
Codd Edgar - Кодд Эдгар 4 1
Nichols Patrick - Николс Патрик 6 1
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
Wong Eugene - Вонг Юджин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 28
Европа 24964 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Италия - Рим 208 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Германия - Берлин 732 6
Нидерланды - Амстердам 630 5
Австрия - Вена 261 5
Финляндия - Хельсинки 253 5
Дания - Гренландия 145 4
Индийский океан 162 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Канада 5082 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Израиль - Иерусалим 109 2
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 37 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Сингапур - Республика 1953 2
Индия - Bharat 5870 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Венгрия 855 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
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США - Калифорния 4829 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
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МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 444 1
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Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
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CNews RND - R&D.CNews 2274 1
The Globe and Mail 73 1
Gamespot 38 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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