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Индексная книга CNews*
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Corel WordPerfect Office Corel Paradox реляционная СУБД



26.08.2019 Что нужно знать о развитии СУБД 1

21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» 1

28.11.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку 1

06.12.2013 Выходные с War of the Vikings 1

26.11.2013 Warlock 2: The Exiled. Скриншоты 1

22.11.2013 Magicka: Wizard Wars в России 1

08.10.2013 Warlock 2: The Exiled на "ИгроМире" 1

07.10.2013 Warlock 2 - продолжаем делить Арданию 1

05.02.2013 Дата выхода Impire 1

27.01.2013 Impire. Видео 1

30.03.2012 "Король Артур II" в продаже 1

21.03.2012 "Король Артур II" в печати 1

26.01.2012 Демоверсия King Arthur II 1

17.11.2011 King Arthur II. Скриншоты 1

16.09.2011 King Arthur II. Скриншоты 1

06.09.2011 Дата выхода King Arthur II 1

17.08.2011 "Европа III. Золотое издание" в печати 1

03.08.2011 "Европа III. Золотое издание" скоро 1

08.07.2011 Pirates of the Black Cove. Демо 1

13.04.2011 Magicka: Vietnam в продаже 1

01.04.2011 Magicka: Vietnam. Дата выхода и скриншоты 1

01.03.2011 Маги едут во Вьетнам 1

25.02.2011 "Транспортная империя" в продаже 1

23.02.2011 Cities in Motion в продаже 1

22.02.2011 "Magicka. Ну очень эпическая игра" в печати 1

17.02.2011 Демоверсия Cities in Motion 1

17.02.2011 Naval War: Arctic Circle. Анонс 1

15.02.2011 "Транспортная империя" в печати 1

08.02.2011 Cities in Motion. Скриншоты, видео, дата выхода 1

28.12.2010 "Mount & Blade. Эпоха турниров". Патч 1.134 1

19.10.2010 Lionheart: Kings' Crusade. Демо 1

11.08.2010 Демоверсия Victoria II 1

03.08.2010 "Виктория II" в печати 1

27.07.2010 Демоверсия Commander: The Conquest of the Americas 1

14.07.2010 Sword of the Stars 2. Видео 1

28.05.2010 Рынок офисных платформ: что привнесет Microsoft Office 2010 1

21.05.2010 "Majesty 2: Битвы Ардании" в продаже 1

11.05.2010 "Majesty 2: Битвы Ардании" в печати 1

20.04.2010 "Lead and Gold. Быстрые и мёртвые" в печати 1

12.04.2010 "Mount & Blade. Эпоха турниров" патч 1


Публикаций - 123, упоминаний - 123

Corel WordPerfect Office упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Paradox Interactive 134 104
7342 56
1С-СофтКлаб - SoftClub 1032 20
1С: Ino-Co 9 18
Snowball Studios 101 14
Nitro Games 16 9
Corel Corporation 322 6
Oracle Corporation 6389 3
ModernGigabyte 8 2
Cisco Systems 4914 2
Oracle - Sun Microsystems 2171 2
Microsoft Corporation 23868 2
Odin 28 2
SWsoft - Standard & Western Software 47 2
Sphere 29 2
Google LLC 11109 2
Ingram Micro 53 2
Virtuozzo - Parallels Holding 63 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 503 2
IBM - International Business Machines Corp 9206 2
Red Hat 1259 1
Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH 9 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 8 1
Lighthouse Interactive Game Publishing B.V. 18 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 169 1
Oracle - Sleepycat Software 1 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 0 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 194 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 21 1
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 102 1
InterTrust - ИнтерТраст 304 1
TerraLink - ТерраЛинк 212 1
OpenText - Micro Focus - Novell 869 1
HP Inc. 5559 1
Amazon Inc - Amazon.com 2829 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 126 2
Intel Capital 149 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 38 2
Vector Capital 15 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 18 2
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 2
X5 Group 789 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 185 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 371 1
Аль-Каида - террористическая организация 29 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 43
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3339 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 14
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 10
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1567 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 8
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 1220 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 4087 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 6045 5
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 399 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 1274 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 280 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 4
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 187 4
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 428 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 4
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 319 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1255 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 2694 3
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 378 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 3373 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 3
Game balance - Игровой баланс 18 3
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 336 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 3
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады 99 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 241 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 892 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 533 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 164 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1319 2
Мобильная связь - Короткий номер 241 1
AMD EPYC Rome - серия серверных процессоров 63 10
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 80 6
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 348 6
IBM DB2 131 5
Microsoft Visual FoxPro 18 5
Microsoft Windows 14705 5
SAP Sybase 9 5
IBM Informix СУБД 115 5
Linux OS 8523 4
Microsoft Office 3493 3
dBase 8 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 527 2
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 36 2
Corel Gravit - графический редактор 2 2
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 12 2
Microsoft ODBC - Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 74 2
Corel Mindjet MindManager 2 2
Parallels Access 24 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 69 2
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 80 2
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 11 2
Corel Paint Shop - графический редактор 14 2
Apple macOS 1792 2
Corel WinZip - архиватор 47 2
Corel WinDVD - видео-проигрыватель - медиаплеер 17 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 515 2
Apple iPhone 6 597 2
Microsoft Windows 2000 940 2
Microsoft SQL Server 1259 2
Parallels Client - Parallels 2X RDP 10 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 175 1
Google Maps - Карты Google 690 1
Microsoft Office 2002 1 1
Microsoft Windows 98 346 1
Google BigTable 6 1
Corel Print Office 3 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 501 1
InterSystems Cache 119 1
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 8 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 1
Белоусов Сергей 236 2
Зубарев Илья 24 2
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
Wong Eugene - Вонг Юджин 1 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 35 1
Ипатов Вадим 84 1
Кубликова Ирина 26 1
Стаханов Евгений 21 1
Codd Edgar - Кодд Эдгар 4 1
Nichols Patrick - Николс Патрик 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 29
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1263 28
Европа 11993 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 10
Италия - Рим 202 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 8
Америка Северная 2631 8
Азия - Азиатский регион 4269 6
Африка - Африканский регион 3033 6
Германия - Берлин 592 6
Индийский океан 145 6
Финляндия - Хельсинки 248 5
Австрия - Вена 204 5
Нидерланды - Амстердам 602 5
Германия - Федеративная Республика 8772 4
Дания - Гренландия 125 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 873 3
Канада 3013 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 3
Земля - планета Солнечной системы 8368 3
Турция - Стамбул 145 2
Канада - Квебек 66 2
Индия - Bharat 4474 2
Россия - Сибирь 1787 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 611 2
Италия - Итальянская Республика 3006 2
Франция - Французская Республика 5484 2
Турция - Турецкая республика 799 2
Финляндия - Финляндская Республика 1621 2
Венгрия 645 2
Греция - Греческая Республика 670 2
Израиль - Иерусалим 93 2
США - Техас 843 2
Сингапур - Республика 1635 2
США - Калифорния 3459 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 237 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 29
Английский язык 3945 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 12
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 49 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 6
Металлы - Золото - Gold 367 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 5
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 347 5
Средневековье - Крестовые походы - The Crusades 14 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 3
Средневековье - Средние века - Middle Ages 41 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 913 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 2
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 2
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 13 2
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 208 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 96 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 372 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 155 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 142 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 502 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1621 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 23 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 330 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 637 1
МВД РФ - ГУОБДД ПДД - Правила дорожного движения 52 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 803 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 237 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 1
Великая французская революция 7 1
Физика - Physics - область естествознания 1628 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 787 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 606 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 2
The Globe and Mail 71 1
Gamespot 37 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 0 1
CNews RND - R&D.CNews 0 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 160 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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