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Великая депрессия Great Depression

СОБЫТИЯ


25.11.2022 Госзаказ поддержит ИТ-отрасль 1
06.08.2020 Москва впервые вошла в топ-20 в глобальном рейтинге цифровой трансформации 1
01.08.2019 Олег Коверзнев - «Рост облачного рынка» – это игра c цифрами и попытка выдать желаемое за действительное 1
31.08.2018 От идей к успеху: история и ценности бренда Ricoh 1
02.09.2013 Европейские мужчины резко подросли 1
13.03.2012 Блог Сергея Меднова: Наступит ли в Европе тоталитарная зима? 1
12.01.2012 Путин рассказал, что сделает с интернетом и ИТ, когда вернется в президенты 1
10.09.2009 Supreme Ruler 2020 GOLD. Демоверсия 1
18.08.2009 BlackBerry перерос Apple iPhone 1
17.04.2009 Кризис: спрос на видеоигры и диски растет 2
25.12.2008 Инновации в эпоху кризиса: секрет успеха "скотча" 2
22.12.2008 "Кризисные" реалии: как и на чем сэкономить? 1
24.11.2008 Акции: российский ИКТ подешевел на 78% 1
17.10.2008 Минздраву дадут $530 млн на ИТ-учет пациентов 1
14.10.2008 Глава РОСНАНО: у России есть все, чтобы предотвратить кризис 1
27.08.2008 Пылесосы Bissell: на что способны технологии 1
01.07.2008 Supreme Ruler 2020 в печати 1
16.06.2008 Кухонные комбайны: старшая ветвь эволюции 1
11.04.2008 История посудомоечной машины: счастливая неудачница 1
28.02.2008 Техника для кухни: убить Золушку 1
19.10.2007 История тостера: хлебное место 1
28.08.2007 Холодильники: история и современность. Часть 2 1
13.07.2007 Мой друг кухонный комбайн 1
20.10.2006 HP создает RFID технологию контроля за активами центров обработки данных 1
31.12.2002 NASDAQ: самый продолжительный "медвежий рынок" за последние 60 лет 1
31.12.2002 NASDAQ: самый продолжительный "медвежий рынок" за последние 60 лет 1
01.10.2002 NASDAQ: сентябрь - худший месяц со времен Великой депрессии 1
19.11.2001 NASDAQ: хитом недели стали новости из Афганистана 1
19.11.2001 NASDAQ: хитом недели стали новости из Афганистана 1
18.09.2001 Американский рынок рухнул после возобновления торгов 1
15.01.2001 Умер один из пионеров IT-индустрии — Вильям Хьюлетт 1
21.12.2000 На NASDAQ началась паника 1
21.12.2000 На NASDAQ началась паника 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

Великая депрессия и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Microsoft Corporation 25775 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Cisco Systems 5372 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Intel Corporation 12811 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 4
Oracle Corporation 7074 3
Yahoo! 3726 3
JVC Kenwood 422 3
NetApp - Network Appliance 667 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
AT&T Inc 1725 2
Tibco Software 94 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Paradox Interactive 136 2
Commerce One - CMRC 176 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
VerticalNet 36 2
Broadcom - Brocade - Foundry Networks 23 2
Sohu - Changyou 28 1
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 1
Bruker 7 1
Electrolux AB - Frigidaire - Frigidaire Appliance Company 8 1
Battlegoat Studios 2 1
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
Yandex - Яндекс 9215 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13154 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
9594 1
ANSYS 94 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
eBay Inc 1640 3
Merrill Lynch 454 3
Whirlpool KitchenAid 24 3
Westfalia Investments 11 2
Miele - Миле 139 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 1
Crompton & Co 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Conde Nast - Конде Наст 24 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
CF Industries 4 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
RBC Capital Markets 59 1
Tholons 3 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
ХТЗ - Харьковский тракторный завод имени С. Орджоникидзе 1 1
Krups 31 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Cuisinart 2 1
101Hotels.com 456 1
Ardo - Ардо 36 1
Гродторгмаш - Гродненский завод торгового машиностроения 1 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 20 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 3
Ассоциация менеджеров 107 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 4
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 4
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Блендер 103 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 81 3
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 71 3
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 70 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мясорубка - Meat grinder 42 3
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BattleGoat Studios - Supreme Ruler 4 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
SAP Ariba 309 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 2
Groupe SEB - Moulinex ME 55 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
JVC Kenwood KCC - Kenwood KMM - JVC Kenwood KMC - JVC Kenwood KM - Kenwood Cooking Chef - Kenwood FP - кухонный комбайн - кухонная машина 11 2
Groupe SEB - Tefal FP - Tefal DO - Tefal Optimo Cocktail - кухонные комбайны 5 1
Groupe SEB - Tefal Rondo - серия мясорубок 2 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 1
Statista 263 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 1
Stafory - робот Вера 377 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 52 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 1
Philips HR - шнековые соковыжималки 14 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 1
Groupe SEB - Moulinex DKA 4 1
Groupe SEB - Moulinex DJE 2 1
Groupe SEB - Moulinex DFC 1 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 1
Krups KA 1 1
ЗИЛ-Москва - холодильник 1 1
Miele KFN - холодильник 3 1
BlackBerry Curve 36 1
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 1
Redmond RBM - хлебопечка 27 1
Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО 9 1
Adobe Business Catalyst - Adobe SiteCatalyst 10 1
Xerox Model A 1 1
Burnham Jon - Бернхэм Джон 10 2
Atef Muhammad - Атеф Мухаммад 2 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Вараксина Ольга 9 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
Packard David - Паккард Дэвид 11 1
Молоховец Елена 4 1
Wedbush Gary - Уэдбуш Гэри 6 1
Meyers Warren - Мейерс Уоррен 4 1
Christie Agatha - Кристи Агата 11 1
Озимова Анна 1 1
Miele Carl - Миле Карл 6 1
Edison Thomas - Эдисон Томас 17 1
Путин Владимир 3454 1
Галушкин Олег 182 1
Щеголев Игорь 699 1
Шадаев Максут 1210 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Чубайс Анатолий 222 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Ефимов Владимир 145 1
Шилов Сергей 99 1
Симаков Олег 113 1
Слизень Виталий 244 1
Лейпи Игорь 14 1
Асланян Ани 12 1
Бурин Андрей 17 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
Licklider Joseph - Ликлайдер Джозеф 1 1
Carlson Chester - Карлсон Честер 5 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Рудычева Наталья 95 1
Валяева Елизавета 72 1
Пуртов Кирилл 64 1
Измайлов Максим 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 28
Россия - РФ - Российская федерация 166164 15
Европа 24963 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
США - Иллинойс - Чикаго 440 6
Америка - Американский регион 2206 5
Южная Корея - Республика 7051 4
Индия - Bharat 5869 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Ирак - Республика 709 3
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 2
Сингапур - Республика 1953 2
Канада 5081 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Нидерланды 3745 2
Япония - Токио 1020 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
Канада - Квебек 66 2
Азия - Азиатский регион 5920 1
Ирландия - Республика 1051 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Венгрия 855 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 4
Английский язык 7030 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 3
Первая Мировая война - WWI - World War I 89 3
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