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Лейпи Игорь



Чем ИИ может быть полезен в госуправлении? Мнения участников рынка 1
22.12.2023 Крупные ИТ-компании скрывают выручку от проектов в госсекторе 2
21.12.2023 Игорь Лейпи, Softline: Объем поставок российских операционных систем в ближайшие годы увеличится как минимум вдвое 1
25.11.2022 Из интеграторов в вендоров: как перестраивается российский ИТ-рынок 1
25.11.2022 Госзаказ поддержит ИТ-отрасль 2
20.09.2022 На ажиотажной миллиардной закупке МВД цена серверов обрушилась в 4 раза 1
24.12.2021 Государство продолжает наращивать ИТ-расходы 1
24.12.2021 ИКТ-аппетиты государства растут: будет ли Россия в числе мировых цифровых держав 1
02.12.2019 Власти задумались о создании в России государственного суперинтегратора 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 1
19.07.2012 «Энвижн Груп» открыла два новых филиала в СФО 1
06.07.2012 «Энвижн-Красноярск» держит курс на социально значимые проекты 1
04.07.2012 «Энвижн Груп» открыла региональное представительство в Иркутске 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Лейпи Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2902 10
Ростелеком 9834 7
ФОРС - Центр разработки 641 7
ОТР ГК - ОТР 2000 217 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 5
Крок - Croc 1780 4
Ланит Интеграция 194 4
Oracle Corporation 6740 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 870 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 3
МегаФон 9111 2
Восход ФГБУ НИИ 652 2
Microsoft Corporation 24747 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1977 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 2
IBS - ИБС экспертиза 156 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 2
Nvision Group - Энвижн Сибирь 22 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1321 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4976 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Red Hat 1320 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Галэкс НТЦ - Galex 38 1
Ланит - Норбит - Norbit 374 1
InfoWatch - Инфовотч 1031 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 121 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Цифра ГК 2453 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 32 1
Сколково Интеграция 1 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 3
РЖД - Российские железные дороги 1929 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
Почта России ПАО 2138 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 1
Газпром ПАО 1354 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 1
Superjob - Суперджоб 559 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РЖД В-СибЖД - Восточно-Сибирская железная дорога 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1058 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11878 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 5
Федеральное казначейство России 1794 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2786 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2199 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 2
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 50 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4586 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2953 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6020 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 470 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 143 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 429 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 157 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 134 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 75 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 86 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 737 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67713 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20082 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51799 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2211 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21533 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14239 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30188 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31345 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7568 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11221 4
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12310 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11771 2
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2567 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 307 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3267 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5347 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 538 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 279 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 302 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 233 1
SAP Sybase SQL Anywhere - Sybase ASA - Sybase Adaptive Server Anywhere 25 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 129 1
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 23 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 54 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4600 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Уведомление и обжалование штрафов онлайн 7 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 48 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Утрата близкого человека 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Переезд в другой регион 9 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 25 1
МВД РФ ЦОД - ФЦОД МВД РФ - Федеральный центр обработки данных 11 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 297 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 728 1
Linux OS 10126 1
Новые облачные технологии - МойОфис 802 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1446 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1662 1
Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 60 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 56 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 93 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1095 1
МСП Корпорация - НГС - Национальная гарантийная система 7 1
Бурин Андрей 17 6
Шадаев Максут 1026 3
Попов Сергей 137 2
Толстова Татьяна 37 2
Сварник Павел 22 2
Каминский Павел 13 2
Бухар Виктория 12 2
Чернышенко Дмитрий 570 2
Меньшов Кирилл 120 2
Кулешов Алексей 29 2
Агеев Денис 35 2
Шилов Сергей 93 2
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 58 1
Бокова Людмила 82 1
Акимов Максим 187 1
Макаров Валентин 227 1
Дворкович Аркадий 211 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Яппаров Тагир 103 1
Прозоров Денис 10 1
Лифшиц Евгений 11 1
Медведев Дмитрий 1656 1
Андреев Александр 26 1
Касперская Наталья 294 1
Зубкова Наталья 17 1
Петренко Ксения 3 1
Асланян Ани 12 1
Свиридова Ольга 1 1
Маркова Дарья 6 1
Панченко Иван 146 1
Назарчук Максим 1 1
Рященко Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146936 12
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 870 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 591 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17635 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2533 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7601 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 627 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 397 2
Казахстан - Республика 5598 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1563 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4018 2
Россия - СФО - Новосибирск 4368 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3168 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1692 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2006 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1592 2
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Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 263 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2962 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1225 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 321 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 919 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 567 1
Россия - ДФО - Магаданская область 431 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1415 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
Россия - СФО - Омская область 689 1
Россия - СФО - Кемеровская область 919 1
Россия - СФО - Иркутская область 1134 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 532 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 617 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13381 1
Новая Зеландия 720 1
Южная Корея - Республика 6692 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 1
Европа 21861 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 332 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51905 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8797 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14725 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8147 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5519 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3205 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4734 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10074 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5028 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18918 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29652 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2154 3
Аудит - аудиторский услуги 2745 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7936 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 2
Цифровой регион - Федеральный проект 100 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1097 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 691 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 690 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 356 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6254 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8896 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48694 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2930 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3521 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 715 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 146 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 226 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 351 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7713 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13846 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5159 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 394 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11104 1
Ведомости 1050 1
Forbes - Форбс 843 1
Госрасходы - портал 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3261 4
Moody's Investors Service 135 1
CNews Tenders 18 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1129 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2049 1
CNews FORUM Кейсы 229 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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