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Лейпи Игорь
Лейпи Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 737 2
|Бурин Андрей 17 6
|Шадаев Максут 1026 3
|Попов Сергей 137 2
|Толстова Татьяна 37 2
|Сварник Павел 22 2
|Каминский Павел 13 2
|Бухар Виктория 12 2
|Чернышенко Дмитрий 570 2
|Меньшов Кирилл 120 2
|Кулешов Алексей 29 2
|Агеев Денис 35 2
|Шилов Сергей 93 2
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 58 1
|Бокова Людмила 82 1
|Акимов Максим 187 1
|Макаров Валентин 227 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Прозоров Денис 10 1
|Лифшиц Евгений 11 1
|Медведев Дмитрий 1656 1
|Андреев Александр 26 1
|Касперская Наталья 294 1
|Зубкова Наталья 17 1
|Петренко Ксения 3 1
|Асланян Ани 12 1
|Свиридова Ольга 1 1
|Маркова Дарья 6 1
|Панченко Иван 146 1
|Назарчук Максим 1 1
|Рященко Максим 2 1
|Ведомости 1050 1
|Forbes - Форбс 843 1
|Госрасходы - портал 69 1
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