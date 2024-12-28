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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Маркова Дарья



28.12.2024 Российский рынок ПАК насчитывает более 70 игроков 1
18.04.2024 Разработчик российской ОС подвел итоги года 2
04.04.2024 «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» завершили портирование корпоративной версии ОС «Аврора» на планшеты Aquarius Cmp NS220RE   1
21.12.2023 Игорь Лейпи, Softline: Объем поставок российских операционных систем в ближайшие годы увеличится как минимум вдвое 1
24.10.2023 В Linx назначен коммерческий директор 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Маркова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
Softline - Софтлайн 2811 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
ICL ГК 381 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 1
Microsoft Corporation 24625 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6688 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 1
Интелком 22 1
Код Безопасности 616 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Microsoft Windows 15657 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
МФЦ Плюс ПАК 4 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 52 1
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 1
Softline Enterprise Agreement 11 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа 6 1
Linx Cloud 56 1
Linux OS 9937 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Базальт СПО - Горыныч ПАК - Горыныч АРМ 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Смирнов Алексей 243 1
Козлов Андрей 28 1
Крючков Андрей 21 1
Благоразумов Андрей 17 1
Кочепасов Сергей 13 1
Вагизов Ильдар 23 1
Луковкин Николай 4 1
Ларин Сергей 6 1
Крынина Евгения 16 1
Тимофеев Артем 1 1
Лейпи Игорь 13 1
Маркова Мария 4 1
Урусов Виктор 127 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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