«Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» завершили портирование корпоративной версии ОС «Аврора» на планшеты Aquarius Cmp NS220RE

Группа компаний «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявляют о завершении портирования корпоративной версии российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты Aquarius Cmp NS220RE. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аквариус».

Планшет Cmp NS220RE — это тонкий и компактный планшет с продолжительным временем автономной работы. Он разработан специально для мобильных офисных сотрудников различных учреждений, имеет 10,5-дюймовый дисплей, восьмиядерный процессор; 4 ГБ оперативной памяти; накопитель объемом 64 ГБ с возможностью расширения на 1 ТБ за счет microSD карты. Для беспроводной передачи данных присутствует Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. Также устройство оборудовано модулем сотовой связи с поддержкой 4G (LTE). Для сьемки фото и видео, а также проведения видеоконференций присутствуют две камеры: основная с сенсором 13 МП и вспышкой, фронтальная - с сенсором 5 МП.

Производство планшетного компьютера Aquarius Cmp NS220RE организовано на заводе компании в Твери. Планшеты группы компании «Аквариус» на ОС «Аврора» построены на базе доверенной платформы Aquarius, внесены в реестр Минпромторга России и могут использоваться в государственных учреждениях.

«Расширение номенклатуры мобильных устройств с операционной системой «Аврора» усиливает безопасность использования и защиту конфиденциальной информации российских ИТ-продуктов. Операционная система «Аврора» поддерживает все необходимые корпоративные приложения, а также позволяет выбирать нужные приложения из актуального каталога, который постоянно расширяется», - сказала директор департамента технологических альянсов и экосистемных решений Дарья Маркова.

«Выход нового планшета Aquarius с мощным 8-ядерным процессором и экраном 10,5 дюйма с операционной системой «Аврора» предоставляет возможность нашим заказчикам внедрять новые мобильные решения, например, с удобством использовать российские системы электронного документооборота и совместной мобильной работы на устройстве с отличными пользовательскими характеристиками», - сказал директор по развитию технологических партнеров ОС «Аврора» Сергей Ларин.

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Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений. В 2024 г. отмечает 35 лет со дня основания. Системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. Имеет два современных производственных комплекса в городах Шуя (Ивановская область) и Тверь, мощность которых до конца 2025 г. составит 2,5 млн устройств в направлениях: клиентские устройства, серверы и системы хранения данных. Также предлагает эффективные решения в области виртуализации данных, корпоративной мобильности и информационной безопасности.